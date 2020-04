Zubehör von Wunderkind Customs Nachrüstteile für die Indian FTR 1200

Wunderkind Customs bietet ab sofort neue Zubehörteile für die Indian FTR 1200 und Indian FTR 1200 S an. Erstmals waren die verbauten Parts auf der Custombike Show zu sehen, die es nun als serienmäßiges Zubehör gibt.

Ihr seid stolzer Besitzer einer Indian FTR 1200 oder Indian FTR 1200 S und seid auf der Suche nach Bauteilen, um euer Bike zu indivualisieren? Dann könntet ihr bei den Zubehörspezialisten von Wunderkind Customs fündig werden. Einigen aufmerksamen Beobachtern könnte die von Wunderkind Customs umgebaute Indian möglicherweise bekannt vorkommen. Das Bike wurde in der oben dargestellen Form so auf der Custombike Show 2019 in Bad Salzuflen gezeigt. Nun lässt sich das Bike mithilfe der neu angebotenen Bauteile nachbilden.

15 Zubehörteile im Sortiment

Insgesamt werden von Wunderkind Customs 15 Zubehörteile für die FTR 1200 angeboten. Mit dabei sind ein kompletter Heckumbau, neue Brems- und Kupplungshebel, Lenkerendspiegel, diverse Coverabdeckungen und vieles mehr. Die Preise für die einzelnen Bauteile sind in der folgenden Tabelle abgebildet:

Wunderkind Customs - Zubehör für die Indian FTR 1200 / S Bauteil Preis Bugspoiler FTR1S komplett ab 349,00 Euro Lenkerendenspiegel ab 79,90 Euro Lenkerenden für Lenkerendenspiegel ab 49,90 Euro Austauschrasten-Set Sozius komplett ab 69,90 Euro Austauschrasten-Set Fahrer komplett ab 69,90 Euro Ausgleichsbehälter 26 ml für Fußbremse inkl. Montagesatz ab 89,90 Euro Cover für seitliche Reflektoren INB1R ab 69,90 Euro LED-Blinker littleOne FTR1S vorn ab 129,00 Euro Kupplungshebel 2Stripes komplett KH70 ab 139,00 Euro Ausgleichsbehälter 26 ml für Handbremsarmatur inkl. Montagesatz ab 89,90 Euro LED-Blinker Heckteil integriert, E-geprüft ab 189,00 Euro Kennzeichenhalter seitlich Indian FTR 1200 / S ab 349,00 Euro Cover Kettenschutz 2-teilig ab 59,90 Euro Cover Generatordeckel INB1R ab 89,90 Euro Tieferlegung Vorderrad Kotflügel ab 49,90 Euro

Alle angeboten Zubehörteile entsprechen der StVZO und haben eine ABE oder ein Teilegutachten. Die Bauteile sind im Online-Shop von Wunderkind Customs zu finden.

Fazit

Wem seine Indian FTR 1200 nicht exklusiv genug ist, könnte mit den neu angebotenen Zubehörteilen von Wunderkind Customs glücklich werden. Insgesamt befinden sich 15 Produkte im Sortiment, die die Indian individueller erscheinen lassen.