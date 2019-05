Ab dem 6. Juni verkauft Aldi Süd den Elektroroller eRetro Star. Er fährt 45 km/h Spitze, die Reichweite soll bei 40 km liegen. Kosten wird der Roller 999 Euro. Die Aktion läuft bis 29. Juni beziehungsweise so lange der Vorrat reicht.

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h ist der Aldi-Elektroroller mit einem 50er-Roller mit Verbrennermotor vergleichbar. Dementsprechend ist auch ein Führerschein der Klasse AM (Mofa) Voraussetzung, der in den Klassen A, A1, A2 und B enthalten ist. Der Aldi-Elektroroller kommt vom Onlineshop Nova Motors, der seinen Sitz in Eppingen hat und den eRetro Star derzeit für 1.299 Euro anbietet.

Angetrieben wird der Aldi-Elektroroller von einem 2.000 Watt starken Radnabenmotor, die Reichweite wird mit 40 Kilometer angegeben und ist laut Vertreib „stark abhängig von der zu fahrenden Strecke und der Temperatur“. Der Verbrauch soll bei 4 kWh pro 100 Kilometer liegen, das wären ungefähr ein Euro Energiekosten pro 100 Kilometer. Circa 400 Ladezyklen gibt der Hersteller für die Akkus an.

Akkus sind nicht herausnehmbar

Mit dem mitgelieferten Ladegerät soll der Aldi-Elektroroller innerhalb von sechs bis acht Stunden komplett aufgeladen sein, der Akku ist nicht herausnehmbar. Verbaut sind die fünf AGM-Batterien so, dass der Aldi eRetro Star unter der aufklappbaren Sitzbank noch ein Staufach hat. Ob ein Helm darin Platz findet, geht aus den technischen Daten und Bildern nicht hervor.

Steigungen bis 15 Prozent macht der Aldi-Roller wohl noch mit, geeignet für den Zweipersonenbetrieb ist er laut Anbieter auch. Vorne wird per Scheibenbremse verzögert, hinten ist eine Trommelbremse verbaut.

Das Leergewicht für den Aldi-Elektroroller wird mit 75 Kilogramm angegeben, 235 Kilo sind es beim zulässigen Gesamtgewicht. Vorne wie hinten sind Reifen der Größe 3.50-10 51J aufgeschnallt, die Sitzhöhe beträgt 75 Zentimeter. Der eRetro Star misst 1.730 Millimeter in der Länge, ist 710 Millimeter breit und 1.050 Millimeter hoch.

Der Aldi-Elektroroller wird mit zwei Rückspiegeln, zentralem Zünd- und Lenkerschloss, Haupt- sowie Seitenständer, Staufach, Batterieanzeige, Fern- und Abblendlicht sowie einem Ladegerät geliefert.