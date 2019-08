BMW G 310 und C 400X Bremssättel können korrodieren

BMW muss in den USA Fahrzeuge der Baureihen G 310 GS, G 310 R sowie C 400 X in die Werkstätten zurückholen. Es gibt möglicherweise ein Problem mit korrodierenden Bremssätteln. Für Neufahrzeuge wurde ein Auslieferungsstopp verhängt.

Die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat jetzt einen Rückruf für die BMW-Modelle G 310 R (Modelljahr 2017 – 2020), G 310 GS (Modelljahr 2018 – 2020) sowie den Roller C 400 X (Modelljahr 2019) bekanntgegeben. In Summe betrifft der Rückruf in den USA 5.938 Fahrzeuge. Alle Halter betroffener Fahrzeuge werden zur Überprüfung der Bremszangen in die Werkstätten gebeten. Bei Bedarf werden die Bremszangen, die vom Brembo stammen und unter dem Label Bybre (steht für: steht für: by Brembo, dem indischen Ableger des italienischen Bremsenherstellers Brembo) vermarktet werden, getauscht. In den USA soll der Rückruf Anfang Oktober 2019 anlaufen. Zugleich haben die Bayern die Auslieferung von Neufahrzeugen in den USA vorübergehend gestoppt.

Kolben können in der Zange stecken bleiben

Grund für den Rückruf ist eine mögliche Korrosion der Bremssättel im Bereich der Bohrungen für die Bremskolben. Im schlimmsten Fall können die Bremskolben in den Sätteln stecken bleiben und so die Bremsleistung beeinträchtigen. Nach BMW-Angaben kann es unter bestimmten Bedingungen (Winterbetrieb mit viel Salz) zu Oberflächenkorrosion der nicht eloxierten Bremskolbenbohrung in den Bremssätteln kommen.

MPS-Fotostudio Am MOTORRAD-Dauertest wurde die hintere Bremszange bei 17.000 km getauscht.

Auch die MOTORRAD-Dauertest-BMW G 310 R war an der Hinterradbremse von diesem Problem betroffen. BMW tauschte dabei die komplette hintere Bremsanlage aus. Man überprüfe stichprobenartig die Bremsanlage auch an Maschinen in Europa, erklärte ein BMW-Sprecher gegenüber MOTORRAD. Ein Rückruf für den europäischen Markt stehe derzeit aber nicht an.