BMW Patente für Sitzpolster, Ergonomie und Komfort Smarte Sitzbänke für zukünftige Motorräder von BMW

Über eine ähnliche Patentanmeldung von BMW haben wir bereits berichtet: über die in der Breite einstellbare Sitzbank. Dabei ging es allerdings um ein mechanisches System, das manuell einstellbar wäre – wenn es in Serie käme. Doch längst tüfteln die BMW-Ingenieure an ihrer Version 2.0 und darüber hinaus. Mit elektrischen und elektronischen Einstellmöglichkeiten. Nicht nur für die Breite der Sitzpolster, sondern für alle Faktoren rund um Ergonomie und Komfort. Je nach Fahrerstatur und Fahrsituation. All das wird in mehreren Patentanmeldungen der Bayerischen Motoren Werke beschrieben, die im Frühjahr 2023 veröffentlicht wurden.

Elektrisch einstellbare Sitzbank

Diverse technische Ansätze im Detail zielen auf variable, transformierbare Sitzpolster. Mit elektrischen Stellmotoren samt entsprechend angeordneter Mechanik sollen die Polster an den entscheidenden Stellen verkleinert oder vergrößert werden. Im Fokus stehen dabei der für die Einordnung der Sitzhöhe wichtige Schrittbogen am vorderen Übergang der Sitzbank zum (bisher) Benzintank, die Breite und Länge der Polster für Fahrer und Sozius sowie nach hinten abstützende Schwellen.

Damit würde das individuelle, personenbezogene Auswählen oder gar Ändern einer Sitzbank entfallen. Mit ein und derselben Sitzbank wären – in einem gewissen Rahmen – unterschiedliche Formen und Sitzhöhen darstellbar, je nach Statur und Vorlieben. Zukünftig ebenfalls machbar erscheint ein sportlicher Solo-Sitz, der sich auf Knopfdruck zur Zwei-Personen-Sitzbank ausfährt.

Elektronisch transformierbare Sitzpolster

Neben den verschiedenartig ausgeführten elektromechanischen Vorrichtungen unter und in den Polstern schwebt den BMW-Entwicklern zusätzlich eine elektrohydraulisch oder elektropneumatisch transformierbare Sitzbank vor. Mit Leitungen und Kammern innerhalb der dicht versiegelten Polster, entweder für ein Fluid wie ein Gel oder für Luft. Damit könnten Kontur und Härte der Sitzbank noch vielfältiger und noch schneller verändert werden.

In Verbindung mit einer elektronischen Steuerung ist sogar das automatische Verformen der Polster während der Fahrt denkbar. Etwa ein Anschwellen im vorderen Bereich zur Abstützung beim Bremsen oder im hinteren Bereich zur Abstützung beim Beschleunigen, stufenlos justierbar oder gar gekoppelt an Modus und Fahrsituation. Und eine Massagefunktion ist so nicht mehr weit.

Sitzbank mit integrierten Leuchtfunktionen

Noch smarter könnten die Sitzbänke für zukünftige BMW Motorräder mit integrierten Leuchtfunktionen werden – wie ebenfalls zum Patent angemeldet. Als Beispiel für die Verwendung wird eine Enduro-Sitzbank, Typ GS, beschrieben, die im vorderen, hochgezogenen Bereich leuchtet. Oder besser: orangerot glüht. Nämlich dann, wenn die Sitzheizung eingeschaltet ist. Möglich wäre dies bei zwei Sitzplätzen für jedes beheizbare Polster separat.

Farbton und Intensität des Leuchtens sind variabel und könnten für andere Zwecke zum Einsatz kommen. Etwa um bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen den Ladezustand des Akkus zu signalisieren, mit entsprechend stärker oder schwächer, grün oder rot leuchtenden Bereichen an der Sitzbank.

Fazit

Das wären wirklich mal wieder beeindruckende Innovationen von BMW. Sitzbänke mit variabler Polsterform und womöglich sogar mit elektronischer Regelung, abhängig von Modus und Fahrsituation. Breite, Länge, Höhe und Härte der Polster könnten variiert werden. Ob mechanisch, elektrisch, elektronisch, elektrohydraulisch oder elektropneumatisch – BMW hat alle Ausführungen zum Patent angemeldet. Und obendrein Leuchtfunktionen, die etwa eine eingeschaltete Sitzheizung signalisieren könnten. Wir sind gespannt, was davon in Serie kommt. Und wann. Vielleicht schon mit der BMW R 1300 GS.