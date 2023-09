In diesem Artikel: Yamaha und CFMoto gründen Joint Venture

Zhuzhou CF Motor Co. Ltd.

MT-07 künftig aus China?

Fazit

Nach 31 Jahren ist Schluss. Yamaha wechselt in China den Partner im Joint Venture, das in China Motorräder und Roller von Yamaha herstellt und vertreibt. Das klingt im ersten Moment nach dem Nachrichtenwert eines im selben Land umgefallenen Sacks mit einer gern gekochten Getreidesorte, jedoch: Da steckt einiges drin. Neu an Bord ist CFMoto. Genau jenes Unternehmen CFMoto, mit dem KTM seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet und dessen Motorräder seit 2023 von KTM in Europa vertrieben werden.

Yamaha und CFMoto gründen Joint Venture Das neue Joint Venture zwischen Yamaha und CFMoto ist im Grunde nicht neu, denn CFMoto übernimmt die Anteile des bisherigen Partners Jianshe. Zusammen mit Jianshe baute Yamaha seit 1992 kleinere Motorräder und Roller bis 150 luftgekühlte Kubik. Medienberichten nach gut 5 Millionen Stück in den vergangenen 20 Jahren – und den Quellen nach nicht sehr erfolgreich. Dem folgend: CFMoto soll es also richten.

Zhuzhou CF Motor Co. Ltd. Das Joint Venture wird umbenannt in Zhuzhou CF Motor Co., Ltd. 50 Prozent daran hält CFMoto. 44,23 Prozent hält Yamaha. Und die übrigen 5,77 Prozent hält eine Firma namens Tair Yea Limited mit Sitz in Hongkong, wohl verantwortlich für den Export der Produkte. Gut 500 Mitarbeiter sollen ab November 2023 Motorräder herstellen und verkaufen.

MT-07 künftig aus China? CFMoto hat spätestens seit dem Joint Venture mit KTM Erfahrungen im Bau größerer Motoren. Von diesem Wissen könnte Yamaha profitieren, wenn neben kleinen Motoren bis 150 Kubik in China künftig die CP2-Motoren mit 689 Kubik oder größer hergestellt würden. Aktuell baut Yamaha in Japan die gesamte 700er-Reihe für verschiedene Märkte in Japan. In Frankreich werden die Modelle Tracer 7 und die Ténéré 700 bei MBK für Europa hergestellt und sind daher formal MBK statt Yamaha.

Nach dem Gedanken margensensible Produkte günstiger herzustellen, wäre es schlüssig, dass die MT-07 mittelfristig bei CFMoto gebaut wird. So wie die 790 Duke von KTM mittlerweile komplett aus China kommt – von CFMoto.

