Ducati Multistrada V4 Rückruf Motorentausch nach Ventilproblemen

Zunächst lagen zu dem Rückruf nur Informationen aus Nordamerika vor. Dort ruft Ducati 60 Maschinen in die Werkstätten zurück. Ducati Deutschland meldet hierzulande 65 bereits an die Kunden ausgelieferte Maschinen, die vom Rückruf betroffen sind. Weitere können sich noch im Handel befinden. In deutschen Ducati-Foren wird auch von einem Auslieferungsstopp gesprochen.

Mangelhafte Ventilführungen

Wie Ducati mitteilt, gibt es offensichtlich Qualitätsprobleme bei den Ventilführungen. Die von einem Zulieferer stammenden Bauteile erfüllen nicht die geforderte Standfestigkeit.

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktüberwachung hat die Qualitätsabteilung der Italiener in den vergangenen Wochen einen übermäßigen Verschleiß der Ventilführungen bei einigen Motoren der Multistrada V4 festgestellt. Diese Ventilführungen sind nur bei einem Teil der produzierten Motoren verbaut. Bei Motorrädern mit diesem Bauteil besteht die Möglichkeit, dass es während der Fahrt zu einem Leistungsverlust oder schlechtestenfalls zu einem Ausfall des Motors kommt, was zu einem potenziellen Sicherheitsrisiko führen kann, führt Ducati weiter aus.

Motorräder müssen zurück nach Bologna

Die von der Rückrufaktion betroffenen Motorradbesitzer werden ab dem 29.03.2021 kontaktiert und gebeten, ihre Motorräder für ein entsprechendes Update zum Vertragshändler zu bringen. Nach Informationen von MOTORRAD gehen die betroffenen Motorräder dann zurück nach Italien ins Werk, dort wird der Motor getauscht. Durch den langen Transportweg kann die ganze Aktion bis zu fünf Wochen dauern. Auch die Auslieferung anderer Multistrada V4-Modelle wird sich Rückrufaktion vermutlich verzögern.

Die Vertragshändler werden, soweit möglich, die Mobilität der Kunden für die gesamte Dauer der Aktion mit Ersatzmotorrädern sicherstellen oder alternativ einen Gutschein für den Erwerb von Ducati Zubehör oder Bekleidung anbieten. Außerdem gewährt Ducati in Deutschland zwei Jahre lang eine kostenlose Routinewartung für die überarbeitete Multistrada V4. Dies beinhaltet sowohl den Jahres- als auch den Kilometerservice, die im Rahmen des Wartungsplans vorgesehen sind.

Für den nordamerikanischen Markt hat sich Ducati entschlossen an allen betroffenen Maschinen den kompletten V4-Motor zu tauschen. Zudem wurde der Verkauf der Multistrada V4 in Nordamerika zunächst gestoppt.

Betroffene nordamerikanische Eigentümer erhalten von Ducati zudem weitere Entschädigungen. Sie erhalten zwei Jahre kostenlos alle Wartungsdienste, ein kostenloses Update des Radarsystems sowie einen Einkaufsgutschein im Warenwert von 1.500 Dollar.

Fazit

Die neue Multistrada V4 ist furios in den Markt der Großenduros gestartet. Jetzt scheint ausgerechnet der neue V4-Motor Probleme zu machen, bei dem Ducati auf Desmodromik verzichtet und die Ventilspielkontrolle erst nach 60.000 Kilometer vorsieht.