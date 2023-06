In diesem Artikel: Echte Menschen, echte Emotionen

In Sachen Emotionalität sind uns die Italiener einfach voraus. Zumindest in manchen Bereichen. Wenn es darum geht, ein Fußballspiel zu kommentieren, beispielsweise. Oder eine Motorradmesse anzukündigen. Da wird schon die Vorstellung der Kampagne an sich zelebriert.

Echte Menschen, echte Emotionen Das Motto der Kampagne lautet: "Echte Menschen, echte Emotionen". Die Motive ergaben sich im Rahmen der letztjährigen Messe, auf der die Veranstalter eine Fotokulisse dafür einrichteten. Für 2023 wirbt die EICMA also mit realen Besuchern aus dem letzten Jahr. Schöne Idee. Wir waren übrigens auch vor Ort und werden es auch dieses Jahr wieder sein, um euch so schnell wie möglich von den Messe-Neuheiten zu berichten.

2 Hallen mehr als im Vorjahr Dieses Jahr wird es 2 Hallen mehr geben als noch 2022, "was uns maßgeblich auf die Zeit vor der Pandemie zurückbringt", so Paolo Magri, CEO der EICMA und Präsident der Confindustria ANCMA (Nationaler Verband der Fahrrad-, Motorrad- und Zubehörhersteller) in der Pressemitteilung vom 16. Juni.

EICMA Hallenplan der EICMA 2023: Die Hallen 18 und 14 waren im Vorjahr noch nicht dabei.

Öffnungszeiten EICMA 2023 Der 7. November ist ausschließlich der Presse gewidmet (8:30 – 18:30 Uhr).

Der 8. November den Fachbesuchern (8:30 – 18:30 Uhr).

Vom 9. bis 12. November ist die EICMA für das allgemeine Publikum geöffnet (9:30 – 18:30 Uhr). Eintrittspreise EICMA 2023 Die Eintrittskarten sind seit 19. Juni ausschließlich auf www.eicma.it erhältlich. Der Einführungspreis von 14 Euro (+ 1,50 pauschale Verwaltungskosten) gilt bis 17. Juli, 12 Uhr. "Trotz des Inflationsanstiegs, der Qualität des angebotenen Besuchserlebnisses und der Erhöhung zahlreicher Organisationskosten bleibt der Eintrittspreis unverändert", betonte EICMA-Chef Magri.

Bleibt alles wie im letzten Jahr, kosten die Tickets nach dem 17. Juli dann 16 Euro (zuzüglich 1,50 Euro), und in den Wochen kurz vor der Messe dann den vollen Preis: 19 Euro (zuzüglich 1,50 Euro).

EICMA Die Adresse fürs Navi lautet Fiera Milano, SS. 33 del Sempione 28, 20017 Rho (MI), Italien.

Anreise per Motorrad oder Auto Die Adresse fürs Navi lautet Fiera Milano, SS. 33 del Sempione 28, 20017 Rho (MI), Italien. Aus Deutschland bieten sich u. a. die Gotthard- oder Bernardino-Route an. Beide treffen in Bellinzona/CH aufeinander. Von dort führt die Schweizer A2 über Lugano und Chiasso nach Como; dort die italienische A9 nach Süden nehmen. Ab der Mautstelle "Milano Nord" der Beschilderung Richtung A4-Venezia (Venice, Venedig) folgen und an der Ausfahrt "Fiera Milano" ausfahren. Wer aus dem Großraum München bzw. südlich oder westlich davon anreist, kann auch übers Dreieck Inntal, Innsbruck, Bozen, Trient und Verona fahren. Von dort führt die A4 über Bergamo bis zur Ausfahrt "Pero/Fiera Milano".

Anreise mit dem Flugzeug Flugreisende gelangen von den beiden Mailänder Flughäfen Linate und Malpensa sowie vom etwas entfernteren Orio al Serio jeweils mit kostenpflichtigen Shuttlebussen verschiedener Anbieter zum Busparkplatz am Ost-Tor der EICMA. Ab Linate gelangt man außerdem mit der Buslinie 73 oder X73 zur Piazza San Babila; von dort wiederum mit der U-Bahn-Linie 1 (rot) zur Messe. Ab Malpensa besteht die Möglichkeit, mit dem Malpensa Express Train zum Mailänder Nordbahnhof und von dort wiederum mit der U-Bahn-Linie 1 (rot) zur Messe zu fahren.