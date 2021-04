Honda-Rückruf in den USA Kette der CRF 450 R kann reißen

Die American Honda Motor Co., Inc. ruft die 2021er-Modelle des Motocrossers Honda CRF 450 R zurück in die Werkstätten: Die Antriebsketten müssen getauscht werden. Wie schon bei den Marken KTM, Husqvarna und GasGas in den letzten Wochen scheint auch bei Honda der Zulieferer, eine Charge Antriebsketten außerhalb der Toleranzen geliefert zu haben.

Die Gefahr auf verfrühten Verschleiß oder gar auf einen Defekt durch Riss der Kette kann Honda nicht ausschließen und tauscht daher die Ketten aus. Der offizielle Rückruf von Honda bezieht sich derzeit nur auf den US-amerikanischen Markt. Kunden des Modells sollen sich mit dem Vertragshändler in Verbindung setzen, zur Klärung, ob ihr Motorrad für den Tausch der Kette in die Werkstatt muss. Angeblich betrifft der Rückruf in den USA gut 1.000 Motorräder.

Ob auch europäische Honda CRF 450 R-Modelle von diesem Problem betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt. MOTORRAD hat eine Anfrage bei Honda Deuschland gestartet.

Umfrage Wie stehen Sie zum Thema Rückruf? 1475 Mal abgestimmt Ist zwar ärgerlich, letztendlich profitiere ich als Kunde aber davon. Verunsichert mich und ich verliere das Vertrauen in die Technik/den Hersteller. mehr lesen

Fazit

Ob da alle vier betroffenen Marken vom gleichen Hersteller defekte Ketten geliefert bekommen haben? Der Gedanke liegt nahe. Nach KTM, Husqvarna und GasGas muss nun auch Honda bei einem Cross-Modell die Antriebskette tauschen.