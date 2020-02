Indian Challenger Challenge Direktangriff auf Harley-Davidson

In den USA startet Indian eine Marketingkampagne, die direkt auf den Wettbewerber Harley-Davidson zielt. In der Challenger Challenge dürfen Kunden die Indian Challenger mit der Harley-Davidson Road Glide vergleichen.

Mit der Challenger hat Indian sein neues Bagger-Topmodell an den Start gebracht. Als schärfsten Wettbewerber haben die Amerikaner just Harley-Davidson mit der Road Glide ausgemacht. Um potenzielle Kunden von der Indian zu überzeugen, startet der US-Motorradbauer ab März 2020 in den USA die Challenger Challenge mit dem Untertitel „May the best V-twin win“.

Harley ist gut, wir sind besser

In den kommenden Monaten wird Indian bei ausgewählten Händlern und ausgewählten Motorradevents für Probefahrten kaufwilligen Kunden eine Indian Challenger und eine Harley-Davidson Road Glide zur Verfügung stellen. So können die Kunden direkt vergleichen. „Die Harley Road Glide hat sich über die Jahre klar zum Marktführer in diesem Segment gemausert und ist für viele Kunden daher die naheliegend Wahl“, bekennt Indian-Präsident Mike Dougherty, ergänzt aber: „Aber unser Motorrad ist einfach besser und davon sind wir überzeugt“. Das sollen auch die Kunden erfahren können.

Der Auftakt zur Challenger Challenge soll am 6. März 2020 bei der Daytona Bike Week steigen. Auch eine Station auf der legendären Sturgis Motorcycle Rally im August ist fest eingeplant.