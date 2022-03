Motorrad-Bestand 2021 Auf 4,8 Millionen Bikes angewachsen.

Zum Jahresende 2021 waren in Deutschland rund 4,78 Millionen Krafträder zum Straßenverkehr zugelassen. Das sind 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Zum Stichtag am 1. Januar 2022 bilanzierte das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) den Fahrzeugbestand in Deutschland. Laut KBA führten 2021 demnach rund 67,7 Millionen Fahrzeuge in Deutschland ein Kennzeichen, davon 59,6 Millionen Kraftfahrzeuge und knapp 8,1 Millionen Kfz-Anhänger. Insgesamt sind das rund 1,3 Prozent mehr Fahrzeuge als noch 2020.

1,8 Mio. Bikes mit mehr als 750 Kubik

Der Bestand an Krafträdern erhöhte sich auf knapp 4,78 Millionen, also 2,6 Prozent mehr als im Jahr 2020. Davon waren im Jahr 2021 rund 640.000 Krafträder auf Frauen zugelassen, was 13,4 Prozent entspricht. 2020 lag dieser Anteil bei 13,3 Prozent.

Zur Klasse der Krafträder zählen kleine Roller mit Versicherungskennzeichen genauso wie ausgewachsene Motorräder sowie vierrädrige Fahrzeuge mit unter 350 Kilogramm Leermasse und bis 45 km/h Geschwindigkeit. 750 Kubik oder mehr haben rund 1,8 Millionen Krafträder. 950.499 Krafträder haben 125 Kubik Hubraum oder weniger. Dreirädrige Kfz kommen auf 52.348 Einheiten und die leichten vierrädrigen Kfz auf 102.016.

Pkw, Saisonkennzeichen, E-Kennzeichen

Das größte Stück vom Kuchen machen natürlich die Pkw aus, die auf 48,5 Millionen Einheiten kommen. Und "die größte Steigerung in Bezug auf die Anzahl der zugelassenen Pkw wies das Segment der Wohnmobile mit +13,7 Prozent aus", vermeldet das KBA.

Saisonkennzeichen gab es 2021 über alle Fahrzeugklassen hinweg insgesamt 2,56 Millionen, Oldtimer mit und ohne H-Kennzeichen kamen auf 731.798 Einheiten und Elektrokennzeichen 1.08 Millionen.

Top 50 Motorrad-Neuzulassungen Deutschland 2021 Platz Modell Zulassungen 2021 1 BMW R 1250 GS 9.377 2 Kawasaki Z 900 3.989 3 Kawasaki Z 650 2.779 4 Yamaha MT-07 2.356 5 Honda CRF 1100 L Africa Twin 2.348 6 Honda CB 650 R Neo Sports Cafe 2.328 7 Yamaha Ténéré 700 1.888 8 Honda CMX 500 Rebel 1.878 9 KTM 690 SMC R 1.856 10 BMW F 900 R 1.843 11 KTM 390 Duke 1.740 12 KTM 890 Duke 1.623 13 Honda NC 750 X 1.600 14 KTM 1290 Super Adventure/R 1.472 15 BMW S 1000 XR 1.441 16 BMW F 900 XR 1.393 17 KTM 1290 Super Duke R 1.349 18 BMW R 18 1.339 19 Honda CBR 650 R 1.326 20 Triumph Trident 660 1.296 21 Husqvarna 701 Supermoto 1.290 22 BMW R 1250 RT 1.220 23 BMW S 1000 R 1.185 24 Kawasaki Ninja 650 1.179 25 BMW F 750 GS 1.155 26 Ducati Multistrada V4 1.142 27 Honda CB 500 F 1.090 28 Aprilia RS 660 1.089 29 KTM 790 Duke 1.086 30 Kawasaki Vulcan S 1.072 31 Suzuki SV 650 1.049 32 Yamaha MT-09 1.022 33 BMW R 1250 R 1.004 34 BMW R 1250 RS 989 35 Harley-Davidson Street Bob 114 950 36 Yamaha Tracer 900 945 37 BMW S 1000 RR 937 38 Harley-Davidson Sport Glide 875 39 Moto Guzzi V85 TT 870 40 Kawasaki Z 900 RS 860 41 Ducati Scrambler 806 42 Harley-Davidson Breakout 114 804 43 KTM 890 Adventure 742 44 Suzuki V-Strom DL1050 740 45 Ducati Streetfighter V4/S 730 46 Ducati Monster 950 716 47 Triumph Rocket 3 GT/R 705 48 Triumph Tiger 900 GT/Rally 686 49 BMW R nineT 681 50 Yamaha Tracer 700 679

Fazit

Individualverkehr und regional ausübbare Hobbys, wie Motorrad- und Rollerfahren lagen auch 2021 im Trend. Ob die Energiepreise daran etwas im Jahr 2022 ändern, werden wir euch von für Monat anhand der aktuellen Neuzulassungszahlen zeigen.