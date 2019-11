EU-Neuzulassungen Motorräder Nach 9 Monaten deutlich im Plus

In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 wurden in Europa 912.972 Motorräder (über 50 cm³) erstmals in den Verkehr gebracht und damit 8,5 Prozent mehr als noch im Vorjahresvergleichszeitraum. Größter Markt bleibt weiterhin Italien mit bislang 198.119 neu zugelassenen Motorrädern und einem Zuwachs um 6,2 Prozent. Auf Rang zwei folgt Frankreich mit 161.822 neuen Motorrädern und einem Plus von 11,6 Prozent. Drittgrößer europäischer Markt ist Deutschland (151.241/+ 7,5 %). Auf den weiteren Rängen folgen noch Spanien (136.543/+ 10,2 %) und Großbritannien (84.591/+ 1,7 %). Insgesamt liegen aber alle Märkte in der EU über dem Vorjahr.

Elektro-Zweiräder legen zu

Satt im Plus liegt auch der Markt für elektrisch angetriebene Zweiräder. Bei den Motorrädern vermeldet die ACEM für 2019 bislang 9.386 E-Motorräder. Im Vorjahresvergleichszeitraum waren es nur 5.264. Satt zugelegt haben auch die elektrisch angetriebenen Zweiräder in der Moped-Klasse (bis 50 cm³). Hier nennt die ACEM für 2019 46.858 Fahrzeuge, im Vergleichszeitraum 2018 waren es nur 28.432. Weitere 2.051 Elektro-Neuzulassungen entfallen auf Fahrzeugattungen wie Quads. Insgesamt legten die Elektro-Zulassungen um 6,3 Prozent gegenüber 2018 zu. Größter Elektromotorradmarkt ist Spanien (3.052 Neuzulassungen), vor Frankreich (1.895), Deutschland (1.515) und Italien (1.163). Bei den elektrischen Mopeds liegt Belgien (12.647 Neuzulassungen) klar vor Frankreich (11.290 Neuzulassungen). Die Niederlande kommen auf 9.754 Neuzulassungen. Dahinter folgen Spanien (3.835), Polen 82.632), Italien (2.022) und Österreich (1.515).

Mopeds boomen weiter

Zulegen konnte europaweit auch der Moped-Markt. Insgesamt notiert die ACEM nach neun Monaten in diesem Segment 243.341 Neuzulassungen und ein Plus von 14,8 Prozent. Zulassungsstärkster Moped-Markt in Europa ist nach neun Monaten Frankreich (70.290 Neuzulassungen/+ 4,6 %), vor den Niederlanden (50.232/+ 5,5 %), Belgien (21.419/+33,9 %), Deutschland (21.069/+ 4,6 %), Polen (16.776/+ 17,2 %) und Spanien (13.976/+ 20,0 %).