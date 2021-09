Motorrad-Neuzulassungen August 2021 Pan America und Meteor 350 in den Top 20

Im August 2021 wurden insgesamt 19.291 Fahrzeuge neu zugelassen, darunter neben 19.080 Zweirädern auch Trikes und leichte vierrädrige Kfz. Im Vorjahr lag die Gesamtbilanz für den August noch bei 23.433, was dieses Jahr ein Minus von 17 Prozent bedeutet. Im Vergleich zu 2019 bewegt sich der Zweiradmarkt aber weiterhin deutlich im Plus.

Leichtkrafträder und -roller mit größtem Minus

Das fetteste Minus verzeichnen im August 2021 die Leichtkraftroller mit -23,4 Prozent, dicht gefolgt von den Leichtkrafträdern mit -21,3 Prozent. Motorräder mit mehr als 125 cm³ Hubraum wurden im Vergleich zum Vorjahresmonat 16,4 Prozent weniger neu zugelassen und große Roller 14,1 Prozent weniger.

In den Top 20 der beliebtesten Motorräder im August 2021 ist unter anderem neu dabei die Royal Enfield Meteor 350 mit 149 Neuzulassungen auf Rang 16. Die ersten Neuzulassungen überhaupt konnte sie im Juli verzeichnen. Im Gesamtranking kommt sie damit auf 242 Einheiten und liegt damit auf Platz 97. Wir sind gespannt, wie viele Plätze sie bis zum Ende des Jahres in der Statistik noch raufklettert.

Harley-Davidson Pan America auf Platz 17

Neu dabei in den Top 20 ist auch Harley-Davidsons neue Reiseenduro Pan America, die einige MOTORRAD-Leser und -Leserinnen kürzlich selbst testen durften. Mit 142 Neuzulassungen kommt sie im August 2021 auf Rang 17. Sie verzeichnet seit Mai neu zugelassene Einheiten und findet sich mit bisher mit 398 Exemplaren auf Gesamtplatz 69 ein.

Weiter oben in der Statistik tummeln sich die üblichen Verdächtigen: Die BMW R 1250 GS zementiert auf Rang 1, die Kawasaki Z 900 auf Platz 2, Yamaha MT-07 auf Rang 3. Die Kawasaki Z 650 schiebt sich in diesem Monat drei Plätze nach oben, dahinter stapeln sich drei Hondas – Africa Twin, CB 650 R und NC 750 X.

Top 20 Motorrad-Neuzulassungen August 2021 Rang Modell NZL 8/2021 NZL gesamt 1 BMW R 1250 GS 673 8.150 2 Kawasaki Z 900 377 3.615 3 Yamaha MT-07 332 1.917 4 Kawasaki Z 650 281 2.559 5 Honda CRF 1100 L Africa Twin 250 1.826 6 Honda CB 650 R 235 2.064 7 Honda NC 750 X 230 1.295 8 KTM 890 Duke 195 1.364 9 KTM 390 Duke 186 1.463 10 Honda CMX 500 Rebel 176 1.376 11 Triumph Trident 660 173 1.093 12 Yamaha Ténéré 700 168 1.468 13 Kawasaki Ninja 650 159 1.054 14 KTM 690 SMC R 154 1.660 15 Yamaha Tracer 9 150 729 16 Royal Enfield Meteor 350 149 242 17 Harley-Davidson Pan America 142 388 18 Harley-Davidson Street Bob 114 139 667 19 KTM 1290 Super Duke R 123 1.134 19 Husqvarna 701 Supermoto 123 1.089

Fazit

Ein Minus von 17 Prozent gegenüber August 2020 – das hört sich schlimmer an, als es ist. In der Gesamtbilanz, also im Zeitraum Januar bis August liegt das Jahr 2021 in Sachen Motorrad-Neuzulassungen in Deutschland nur 3,73 Prozent hinter dem Vorjahreszeitraum. In absoluten Zahlen sprechen wir hier von 6.099 weniger Neuzulassungen. Das meiste davon ist wohl nicht auf eine sinkende Nachfrage, sondern vor allem auf Lieferengpässe zurückzuführen.