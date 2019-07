Motorrad-Neuzulassungen im Juni 2019 Top 20 der beliebtesten Modelle

Über 100.000 motorisierte Zweiräder wurden im 1. Halbjahr zugelassen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet das eine Zuwachsrate von fast acht Prozent. Wir zeigen euch, welche 20 Motorräder am erfolgreichsten waren.

Acht Prozent Zuwachs im ersten Halbjahr des Gesamtzweiradmarkts gegenüber dem Vorjahreszeitraum – das kann sich sehen lassen. Allerdings trug speziell der Einzelmonat Juni nicht zum Plus bei, denn da verlor der Gesamtmarkt sieben Prozent. In der Segmentbetrachtung sieht es da besonders für die Motorräder und die Leichtkraftroller nicht gut aus: um die zehn Prozent Minus gegenüber Juni 2018.

Bei den großen Rollern schaut die Bilanz für Juni rosiger aus: 26,5 Prozent konnten sie gegenüber dem Vorjahresmonat zulegen. Auch die Leichtkrafträder sind im Plus: 3,9 Prozent sind es hier.

Große GS mächtiger denn je

Die Top 20 dominiert wie gewohnt die große GS, wobei die neue BMW R 1250 GS die Halbjahresbilanzen ihrer Vorgängerin bei weitem übertrifft. Konnte die R 1200 GS die letzten Jahre zur Halbjahresbilanz immer gut das Doppelte an Zulassungszahlen verbuchen, als das zweitplatzierte Modell, sind es bei der neuen 1250er glatt drei Mal so viel. Im Zeitraum Januar bis Juni 2019 kommt sie auf 7.035 Neuzulassungen, während die Yamaha MT-07 mit 2.349 Einheiten auf Rang zwei steht.

Hersteller Nicht nur doppelt so viele Zulassungen als die Zweitplatzierte verbucht die R 1250 GS auf ihrem Konto, nein, dieses Halbjahr sind es sogar drei Mal so viele Zulassungen wie die direkte Verfolgerin MT-07.

An anderer Stelle läuft es für BMW nicht so erfreulich: Die BMW S 1000 RR spielt zwar im Juni mit 150 Neuzulassungen in den Top 20-Rängen mit, bei im ersten Halbjahr über 75 Prozent gewerblichen Zulassungen, gehen wir allerdings davon aus, dass auch ein wesentlicher Teil dieser BMW-Sportler unter „juristischen Zulassungen“ verbucht werden kann. Hinzu kommen Probleme beim Produktionsstart und Rückrufe.

Guzzi auf Platz 20 der Neuzulassungen

Für einen abwechslungsreichen Anblick in der Top-Liste sorgt in der Juni-Statistik eine Moto Guzzi. Die V85 TT liegt mit 118 Modellen auf Platz 20 der Motorrad-Neuzulassungen. Seit März im Verkauf, kommt sie im ersten Halbjahr auf insgesamt 426 neu zugelassene Exemplare.

