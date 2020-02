Motorrad-Neuzulassungen Januar 2020 Top 20 der beliebtesten Motorräder

Die Zulassungszahlen sind zu Jahresbeginn natürlich noch nicht besonders aussagekräftig. Und dennoch interessant. Besonders bei den Modellen mit einer geringen Quote an gewerblichen Zulassungen lässt sich da doch eine Ungeduld auf den Saisonstart 2020 herauslesen und auf die bevorzugten Motorräder einiger Ganzjahresfahrer. Wobei die letzte Saison gefühlt für manchen gar nicht zu Ende ging, da der Winter bis jetzt irgendwie ausblieb …

Das dürfte auch das heftige Plus zum Vorjahr erklären: 46,4 Prozent mehr Motorräder wurden im Januar neu zugelassen. In absoluten Zahlen ausgedrückt: Im Januar 2020 wurden 4.402 Exemplare erstmals in den Verkehr gebracht, im Januar 2019 waren es nur 3.215. Auch bei den Leichtkrafträdern legt der Markt zu Jahresbeginn mit plus 121,2 Prozent fett zu. 896 125er-Motorräder wurden im Januar 2020 neu zugelassen, wohingegen es im Januar 2019 noch 405 waren.

KTM 300 EXC im Osten auf Platz 2

Auf Rang 1 steht die BMW R 1250 GS (478 Neuzulassungen) – und da würde sie auch stehen, wenn wir die 48,5 Prozent gewerblichen Zulassungen abziehen würden. Auf Platz 2 folgt die Yamaha Ténéré 700 mit 94 Neuzulassungen, gefolgt von der Honda CRF 1000 L Africa Twin mit 79 Neuzulassungen.

Betrachten wir den Osten von Deutschland bei den Neuzulassungen mal separat, dann steht die KTM 300 EXC zusammen mit der Ténéré und der neuen CRF 1100 L Africa Twin auf dem zweiten Platz. Außer der BMW R 1250 GS, die in den „neuen“ Bundesländern ebenfalls auf Rang 1 steht, wäre aber keine weitere BMW in die Top 20 eingezogen.