Motorrad-Neuzulassungen März 2023 Mit der neuen Hornet auf Wachstumskurs

Das Motorrad-Geschäft läuft weiterhin gut in Deutschland. Im 1. Quartal, also von Januar bis März 2023, wurden 35.804 Krafträder über 125 Kubik neu in Deutschland zugelassen. Verglichen mit dem 1. Quartal 2022 waren das 16,4 Prozent oder gut 5.000 Einheiten mehr. Allerdings: Im Vorjahr hatte die Branche mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen.

Starker Motorrad-Saisonstart im März 2023

Der Saisonstart-Monat März 2023 für sich betrachtet, kann sich ebenfalls sehen lassen: Allein in diesem Monat wurden 20.734 Krafträder über 125 Kubik neu in Deutschland zugelassen, 11,4 Prozent mehr als im März 2022 (18.615 Einheiten).

Honda, KTM, Harley-Davidson, Ducati und Suzuki auffällig im Plus

Besonders gut lief das 1. Quartal 2023 für Honda: Mit 5.260 neu zugelassenen Krafträdern über 125 Kubik, 31,8 Prozent mehr als im Vorjahr, kommt Honda auf 14,7 Prozent Marktanteil. Damit reiht Honda sich auf Rang 2 hinter BMW (Marktanteil 25,6 Prozent) ein. Kawasaki folgt mit 10,3 Prozent Marktanteil auf Rang 3, alle anderen Marken sind bei den Krafträdern mit einstelligen Marktanteilen unterwegs. Auffällig überdurchschnittliche Zuwächse im 1. Quartal 2023 verzeichnen neben Honda auch KTM (3.112 Einheiten, plus 44 Prozent), Harley-Davidson (1.995 Einheiten, plus 24,6 Prozent), Ducati (1.871 Neuzulassungen, plus 24,7 Prozent) und Suzuki (1.395 Einheiten, plus 33,4 Prozent).

Top 20 Motorräder im März 2023

Die Nummer 1 war auch im März 2023 die BMW R 1250 GS mit 1.285 Neuzulassungen in Deutschland. Doch direkt dahinter auf Rang 2 landete die neue Honda CB 750 Hornet (824). Auf den Rängen 3 und 4 folgen die Z 900 (672) und die Z 650 (481) von Kawasaki, auf Rang 5 die Honda CBR 650 R (339). Die Triumph Street Triple/R (272) schaffte es mit Rang 9 in die Top 10. In den Top 20 gab es ansonsten keine weiteren auffälligen Verschiebungen. Hier die komplette Tabelle für März 2023:

Motorrad-Neuzulassungen März 2023 Platz Modell Neuzulassungen März 2023 1 BMW R 1250 GS 1.285 2 Honda CB 750 Hornet 824 3 Kawasaki Z 900 672 4 Kawasaki Z 650 481 5 Honda CBR 650 R 339 6 BMW F 900 R 315 7 Honda CB 650 R 307 8 Yamaha MT-07 295 9 Triumph Street Triple/R 272 10 Honda CMX 500 Rebel 270 11 Kawasaki Z 900 RS 260 12 Yamaha MT-09 257 12 KTM 1290 Super Adventure/R 257 14 BMW F 900 XR 253 14 Yamaha Ténéré 700 253 16 KTM 1290 Super Duke R 252 17 KTM 390 Duke 246 18 KTM 790 Duke 241 19 KTM 690 SMC R 238 20 Kawasaki Vulcan S 236

Fazit

Das Motorradgeschäft brummt weiter, mit 16,4 Prozent mehr Neuzulassungen im 1. Quartal 2023. Allein im Saisonstart-Monat März 2023 wurden in Deutschland mehr als 20.000 Krafträder über 125 Kubik neu zugelassen. Einen erfolgreichen Start feiert Honda mit der neuen CB 750 Hornet, die direkt auf Rang 2 landete – hinter der BMW R 1250 GS. Neben Honda legten im 1. Quartal 2023 auch KTM, Harley-Davidson, Ducati und Suzuki deutlich zu.