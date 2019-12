Motorrad-Neuzulassungen November 2019 Top 20 der beliebtesten Motorräder

Weihnachten steht vor der Tür. Das macht sich in der Motorrad-Zulassungsstatistik für gewöhnlich nicht mit einem fetten Plus bemerkbar, sondern mit stetig zurückgehenden Zahlen, die naturgemäß erst zu Saisonbeginn wieder anziehen.

Trotzdem – und auch gerade wegen der niedrigen Zulassungszahlen – sind die Top 20 des Novembers spannend, da nur wenige Exemplare das Zünglein an der Waage bedeuten können und sich schon der eine oder andere Trend für das Folgejahr abzeichnet. So deutet das November-Ranking darauf hin, dass große Reiseenduros weiterhin hoch im Kurs stehen: Die neue Yamaha Ténéré 700 weiß noch aus dem Vormonat, wie sich Platz 1 anfühlt, im November holt sich die BMW R 1250 GS allerdings die Führung zurück. Letzten Monat noch auf Rang 17 eingestiegen, überholt die neue Honda CRF 1100 L Africa Twin ihre Vorgängerin, die sich noch auf Platz 4 hält.

BMW und KTM stärkste Marken

Yamaha ist im November mit nur einem Exemplar vertreten, der MT-07 auf Rang 5. Und den muss sie sich auch noch mit einer Kawasaki teilen, der Z 900. Die kleinere Markenschwester Z 650 hält sich auf Position 10. Dazwischen, auf den Plätzen 7,8 und 9, drängeln sich gleich drei KTMs: 790 Duke, 300 EXC und 690 SMC. Auch 1290 Super Adventure und 350 EXC-F schaffen es in die Top 20, womit KTM in Sachen Vielfalt im November mit insgesamt fünf Modellen die Nase vorn hat. Aber nicht alleine. Auch BMW ist mit fünf Modellen vertreten: neben der R 1250 GS tummeln sich noch F 750 GS, R 1250 RS, F 850 GS und R nineT Racer in der Zulassungsstatistik. Stückzahlenmäßig führt BMW: 347 Exemplare der Top 20 gehen auf das Neuzulassungskonto der Blau-Weißen, die Orangenen verbuchen 203 Neuzulassungen.

Erfreulich für Suzuki: Die SV 650 schafft es im Gegensatz zum Oktober wieder in die Top 20, aber bei der geringen Stückzahl hält sich der Jubel wahrscheinlich trotz allem in Grenzen – 32 sind es an der Zahl, was für Rang 12 reicht. Die Moto Guzzi V85 TT zeigt weiterhin Präsenz in den Top 20 der Motorrad-Neuzulassungen und verbessert sich um zwei Ränge von Position 18 auf 16.

Prognose fürs Gesamtjahr 2019

Die R 1250 GS wird ihren Vorjahreswert mit über 2.000 Neuzulassungen übertreffen, die 10.000er-Marke aber einigermaßen knapp verfehlen. Die Yamaha MT-07 hat die Silbermedaille fürs Gesamtjahr ziemlich sicher, ebenso sieht es für die Kawasaki Z 900 und die Bronzemedaille aus. Ab dem unteren Drittel der Top 10 wird es zwischen mindestens 14 Modellen noch richtig spannend. Da können wenige Neuzulassungen zum Jahresende noch für richtige Sprünge sorgen. Wie das Ranking der Top 50 für 2019 dann genau ausschaut, lest ihr im Januar bei uns auf motorradonline.de – inklusive aller Angaben zum Verhältnis von privaten und gewerblichen Neuzulassungen.

Motorrad Neuzulassungen November 2019 Platzierung Modell Neuzulassungen November 1 BMW R 1250 GS 233 2 Yamaha Ténéré 700 149 3 Honda CRF 1100 L Africa Twin 127 4 Honda CRF 1000 L Africa Twin 72 5 Yamaha MT-07 66 5 Kawasaki Z 900 66 7 KTM 790 Duke 52 8 KTM 300 EXC 45 9 KTM 690 SMC 43 10 Kawasaki Z 650 36 11 BMW F 750 GS 34 12 BMW R 1250 RS 32 12 Suzuki SV 650 32 12 KTM 1290 Super Adventure 32 15 KTM 350 EXC-F 31 16 Moto Guzzi V85 TT 28 17 Harley-Davidson Sport Glide 27 18 BMW F 850 GS 25 18 Harley-Davidson Street Bob 25 20 BMW R nineT Racer 23

Quelle: mps-Berechnungen / KBA