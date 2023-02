Übernahme von Peugeot Motocycles Peugeot: Mutares übernimmt von Mahindra

Von Mahindra & Mahindra (M&M) in Indien übernimmt Mutares 50 Prozent der Aktienanteile an Peugeot Motocycles (PMTC) sowie eine Kontrollmehrheit von 80 Prozent. M&M bleibt Mitgesellschafter, "um die Einführung neuer Produkte und das für die kommenden Jahre erwartete starke Wachstum zu unterstützen."

Das Unternehmen Peugeot Motocycles ist zwar nicht mehr in französischer Hand – Mahindra übernahm 2015 –, der Hauptsitz befindet sich aber im französischen Mandeure. Der Zwei- und Dreiradhersteller erwirtschaftet laut Mutares jährlich einen Umsatz von 140 Millionen Euro und verfügt über eine eigene Produktionsstätte in Mandeure, ein Joint Venture mit JNQQ (Jinan Qingqi Motorcycle Co., Ltd.) in China sowie Produktionspartnerschaften mit mehreren großen asiatischen Unternehmen, darunter Thaco in Vietnam.

Über Mutares

Die Mutares SE & Co. KGaA unterhält Büros in München (Hauptsitz), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien. Mutares konzentriert sich auf europäische Unternehmen mit hohem Entwicklungspotenzial, die bereits über ein etabliertes Geschäftsmodell verfügen – oft verbunden mit einer starken Marke. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit einem Umsatz von 100 Mio. Euro bis 750 Mio. sowie auf den Branchen Automobil & Mobilität, Technologie & Ingenieurwesen, Waren und Dienstleistungen.

Stimmen von Mutares und Mahindra

Johannes Laumann, CIO (Chief Investment Officer) von Mutares, erklärt: "Dies ist die 13. Übernahme von Mutares im Jahr 2022. Peugeot Motocycles ist eine international anerkannte Marke, die auf einer traditionsreichen Geschichte als weltweit ältester Hersteller von motorisierten Zweirädern aufbaut. Wir sind sehr stolz darauf, mit der Marke assoziiert zu werden, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der Lage sein werden, das wahre Potenzial des Unternehmens auf der Grundlage unserer großen Erfahrung in der Branche und unseres starken operativen Teams und gemeinsam mit unserem Partner M&M zu heben. Darüber hinaus agiert Peugeot Motocycles als Erstausrüster, und wir sehen ein großes Potenzial für starke Synergien innerhalb unseres Automotive & Mobility Segments."

Rajesh Jejurikar, Executive Director, Auto & Farm Sectors, M&M, kommentiert die Transaktion folgendermaßen: "Wir freuen uns, Mutares bei Peugeot Motocycles willkommen zu heißen. Unsere Bemühungen zielen darauf ab, diese französische Traditionsmarke, die ihre Kunden seit 124 Jahren begeistert, zu erhalten. Mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Transformation von Unternehmen in ganz Europa, gepaart mit großer Expertise im Automobilgeschäft, ist Mutares ein idealer Partner, um die Marke mit der kontinuierlichen Unterstützung von M&M zu stärken und weiter auszubauen."

Fazit

Mutares mit Hauptsitz in München übernimmt vom indischen Mahindra-Konzern Aktienanteile und Kontrollmehrheit bei der ursprünglich französischen Marke Peugeot Motocycles. Mahindra bleibt mit Kapital an Bord, um Peugeot Motocycles weiterhin zu unterstützen.