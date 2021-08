MV Agusta Stories Comics sollen Bikes verkaufen

Sie heißen Cesare, Maverick, Valentina oder Nikita und erleben mit ihrer MV Agusta ganz persönliche Abenteuer. Visualisiert in Schwarz-Weiß-Comics – nur die begleitende MV Agusta darf etwas Farbe tragen. Das Projekt basiert auf einer Reihe von Kurzgeschichten, die MV Agusta in neuen, inspirierten Geschichten teils aus der Noir-Tradition und teils von den Helden der Auto-Comics der 70er Jahre erzählt.

Acht Charaktere, acht Geschichten

Insgesamt acht Charaktere haben das Duo aus dem italienischen Comic-Autor Tommaso De Stefanis und dem Zeichner Davide Castelluccio erschaffen. Jeder Protagonist ist dabei einem speziellen Modell aus der MV Agusta-Familie zugeordnet.

MV Agusta

"Kein Fahrer ist wie der andere", heißt es in der Einleitung auf der MV Agusta-Website. "Aus diesem Grund ist jede MV Agusta ein Unikat, maßgeschneidert für den Fahrer, der sie fährt. Sie ist wie eine zweite Haut, die von Leidenschaft, Technologie und Leistung erzählt, aber auch von Charakter, eigenständigem Denken und Freiheitsliebe. Wir haben alle ihre Geschichten zu Papier gebracht – jetzt liegt es an Ihnen, sie auf die Straße zu zeichnen."

Die erste Geschichte rund um Cesare und seine MV Agusta Turismo Veloce mit dem Titel "Soul of the Mountain – The Road to Nemo" ist bereits online, weitere sieben Stories sollen zeitnah folgen. Maverick vertritt dabei die Brutale, Valentina die Brutale Rush, Brando die Superveloce 800, Lewis die Dragster, Nikita ebenfalls die Brutale, Alain die Turismo Veloce Rosso und Jordan die F3.

Neue Zielgruppe, neuer Marketingansatz

"Um ein neues Publikum zu erobern und neue Märkte zu erschließen muss man aufgeschlossen sein und keine Angst davor haben, Dinge anders zu machen. MV Agusta erweitert derzeit seine Kundenbasis durch den Eintritt in neue Segmente. Diese Comic-Serie stellt eine kleine Revolution in der Kommunikation unserer Marke dar und auch eine Evolution, da sich die neue Erzählung rund um unsere neuesten Modelle eindeutig an die jüngere Generation von Bikern richtet, aber auch die reifere Kundschaft augenzwinkernd mit ins Boot nimmt", erklärt MV Agusta-Marketing-Direktor Filippo Bassoli die neue Marschrichtung.

Fazit

Mit Comics versucht MV Agusta eine jüngere Zielgruppe für seine Motorräder anzusprechen. Ob das gelingt wissen wir nicht. Nett anzuschauen sind die Geschichten allemal.