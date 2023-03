Neuzulassungen 125er-Bikes im Februar 2023 Beliebteste Leichtkrafträder der ersten Monate

125er boomen. So könnten die Zahlen der Neuzulassungen des Februars 2023 gelesen werden. 10,7 Prozent mehr Leichtkrafträder wurden im zweiten Monat des Jahres mehr neu zugelassen als noch im Vorjahresmonat. In der Summe kommen Januar und Februar 2023 sogar auf ein Plus von 15,4 Prozent – 930 Neuzulassungen waren es im Januar und 1.592 Neuzulassungen im Februar.

Top 20 der 125er im Februar

An den Modellen selbst in den Top 20 änderte sich von Januar zu Februar wenig. Die Platzierungen hingegen zeigen sich in der Monatsbetrachtung zumindest etwas dynamischer. Im Februar neu auf Platz 1 der Leichtkrafträder steht die Suzuki GSX-S 125, sie macht 2 Plätze gut. Yamahas Topseller MT-125 steht auf Platz 2 und die sonst unanfechtbar auf Platz 1 thronende KTM 125 Duke kommt im Februar nur auf Rang 3. So weit, so bekannt. Im Mittelfeld tauschen ebenfalls nur die bekannten Gesichter die Plätze. Stärkster Neueinsteiger in die Top 20 ist auf Platz 13 die Husqvarna Svartpilen 125.

Top 20 Neuzulassungen 125er im Februar 2023 Rang Modell Neuzulassungen 1 Suzuki GSX-S 125 110 2 Yamaha MT-125 104 3 KTM 125 Duke 102 4 Beta RR 125 LC 81 6 Brixton BX 125 79 6 Aprilia SX-125 71 7 Yamaha XSR 125 68 8 Zontes 125 G1/U 57 9 Honda Dax 125 55 10 Fantic Motard 125 53 11 Hyosung GV 125 S Aquila 45 12 Honda CB 125 R 44 13 125er-Modelle von Benelli 43 13 Husqvarna Svartpilen 125 43 15 Aprilia RX 125 42 16 125er-Modelle von Pelpi, bspw. Mondial 40 17 Kawasaki Z 125 39 18 Honda Super Cub C 125A 38 19 Suzuki GSX-R 125 34 19 Aprilia RS 125 34

Kopf an Kopf zum Marktführer

Der Blick auf die aktuellen Marktanteile 2023 zeigt ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Honda (14,6 Prozent) und Yamaha (14,1 Prozent). So weit, so bekannt. Dicht dahinter Aprilia mit 11,4 Prozent Marktanteil. Das Besondere: Seit 2021 konnte Aprilia wohl von Lockdown-bedingten 2,3 Prozent 2021 wieder aufholen und sich sogar dauerhaft vor KTM (8,3 Prozent) platzieren. Bemerkenswert: Suzuki steht aktuell mit 8,2 Prozent nur knapp dahinter, nachdem 2021 und 2022 die Monate Januar und Februar mit 0,0 Prozent verbucht wurden.

Fazit

Die Neuzulassungen der Leichtkrafträder im Februar 2023 zeigen einen klaren Trend: Wachstum. 10,7 Prozent zum Vorjahresmonat und 15,4 Prozent zum Vorjahr sind gute Vorzeichen für den 125er-Markt.