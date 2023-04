Neuzulassungen 125er im März 2023 3.705 neue 125er auf den Straßen

Motorräder sind im Trend. Der Gesamtmarkt steht 2023 mit einem Plus von über 12 Prozent solide in der Frühlingssonne, und die Leichtkrafträder, landläufig 125er genannt, haben mit ihrem Plus von 8,16 Prozent zum Vorjahr keinen Platz im Schatten zu fürchten. In den Monaten Januar bis März bekamen 6.227 neue 125er erstmals eine Zulassung, 3.705 davon allein im März – und das trotz eher herbstlichen Wetters.

Honda ganz vorn

Honda nahm den Start in 2023 mit ordentlich Rückenwind. Und der blies aus dem Jahr 2022 kräftig, denn Honda war über alle Hubraumklassen die erfolgreichste Motorradmarke in Deutschland. Der Schwung hält an, nicht nur bei den Motorrädern über 125 Kubik, sondern auch in der Einsteigerklasse. Im März lag Honda mit 813 neu zugelassenen 125ern sowie 21,9 Prozent Marktanteil ganz vorn. Und in den ersten drei Monaten mit 19 Prozent (1.181 Stück) ebenso (fast) uneinholbar auf Platz 1 der Hersteller. Gebührend Abstand lässt erneut Yamaha mit 10,7 Prozent (398 Stück) im März und 12,1 Prozent (753 Stück) im 1. Quartal 2023.

Die beliebtesten 125er im März 2023

Wo der Gesamterfolg von Honda bei den 125ern fast schon erkennbar feststeht, ist der Kampf um die beliebteste 125er im Jahr 2023 voll im Gange. Auf den Monat März reduziert steht mit 367 Stück die Honda CB 125 R ganz vorn, gefolgt von der KTM 125 Duke mit 322 Stück. Auf das bisherige Jahr gesehen tauschen die Modelle die Plätze. Hier steht die KTM mit 499 Stück vorn, die Honda mit 453 Stück nur knapp dahinter. Übrigens: Platz 3 erklimmt im März wie aus dem Nichts mit 253 Stück die Kawasaki Z 125. Die Top 20 der 125er im März 2023 sind:

Top 20 Neuzulassungen 125er im März 2023 Rang Modell Neuzulassungen 1 Honda CB 125 R 367 2 KTM 125 Duke 322 3 Kawasaki Z 125 258 4 Yamaha MT-125 204 5 Aprilia SX-125 183 6 Suzuki GSX-S 125 165 7 Brixton BX 125 164 8 Honda Monkey 125 145 9 Beta RR 125 LC 127 10 Yamaha XSR 125 116 11 Honda Dax 125 114 12 125er-Modelle von Benelli 103 13 Husqvarna Svartpilen 125 98 14 Fantic Motard 125 96 15 Hyosung GV 125 S Aquila 88 16 Zontes 125 G1/U 85 17 Kawasaki Ninja 125 81 18 Honda Super Cub C 125A 77 19 Yamaha YZF 125 76 20 Aprilia RS 125 75

Umfrage Kennt ihr jemanden, der sich Dank der B196-Regelung eine 125er zugelegt hat? 27381 Mal abgestimmt Ja klar, ich selbst! Ja, ich kenne jemanden, der diese Möglichkeit genutzt hat. Nein, mir ist niemand bekannt. mehr lesen

Fazit

Der Markt der 125er wächst 2023 weiter. Nach Neuzulassungen mit ihrer Unschärfe der gewerblichen Zulassungen auf Händler oder Fahrschulen bekamen im März 2023 insgesamt 3.705 neue 125er ihr erstes Nummernschild. Ein Plus von 8,16 Prozent gegenüber dem bereits starken März 2022. Marktführer bei den 125ern – ohne Roller – in Deutschland ist derzeit Honda.