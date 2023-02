Neuzulassungen Januar 2023 Die beliebtesten Motorräder im Januar

Rekordjahr. So könnte es Ende 2023 heißen, wenn das Jahr sich so entwickelt, wie der Januar startet: mit 34,5 Prozent plus gesamt, für Zweiräder und Trikes. 4.517 neue Motorräder über 125 Kubik wurden im ersten Monat des Jahres neu in Deutschland zugelassen. Ein Plus von 30,1 Prozent oder 1.045 Stück mehr als im Januar 2022 oder doppelt so viele wie im Januar 2021. In den Top 20 der Neuzulassungen finden sich viele Bekannte und einige Neuzugänge. Allerdings: Wie immer im Januar tritt ein wesentlicher Effekt zutage.

Jede 3. Zulassung gewerblich

Im Schnitt war jede 3. Neuzulassung der Top 20 (37,5 Prozent) auf eine Firma, also Vorführfahrzeuge und so weiter. Spitzenreiter ist hier wie immer BMW Motorrad: 82 S 1000 XR wurden im Januar neu zugelassen, 73,2 Prozent oder gut 60 Stück davon wurden von einer juristischen Person angemeldet. Das extreme Gegenteil: Von 69 Kawasaki Z 900 wurde keine auf eine Firma zugelassen.

Top 20 im Januar 2023

Alle Jahre wieder: Die BMW R 1250 GS ist im neuen Jahr das bisher meist zugelassene Motorrad. 419 neue R 1250 GS bekamen das erste Mal ein Kennzeichen. 37,5 Prozent davon von einer juristischen Person. Bei der Honda CB 650 R auf Platz 2 war der Anteil der gewerblichen Zulassungen sogar noch höher: 47,5 Prozent der insgesamt 139. Immerhin 8 Plätze der Top 20 nahm Honda mit unterschiedlichen Modellen ein. Platz 3 ging im Januar an die Honda Africa Twin mit 130 Einheiten, von denen 46,9 Prozent gewerbliche Zulassungen waren. Erklärung: In den Top 20 finden sich noch kumulierte Zahlen für diverse Neuzulassungen von Betamotors und BMW, beide Zahlen stellen wir wegen der Intransparenz der Modelle nicht dar.

Motorrad-Neuzulassungen Januar 2023 Platz Modell Einheiten Januar 2023 1 BMW R 1250 GS 419 2 Honda CB 650 R 139 3 Honda CRF 1100 Africa Twin 130 4 Suzuki V-Strom 1050 83 5 BMW S 1000 XR 82 6 Yamaha MT-09 73 7 Kawasaki Z 900 69 8 BMW F 750 GS 63 8 Yamaha MT-07 63 10 Honda CMX 500 Rebel 62 11 BMW F 900 XR 61 12 Honda CRF 250/300 60 13 Honda NC 750 X 59 14 BMW F 900 R 55 15 Honda CBR 650 R 54 16 Honda CB 1000 R 51 16 Honda CB 500 F 51 18 Yamaha YZF-R7 49 18 KTM 300 EXC 49 20 KTM 390 Duke 46

Bundesland des Monats: Bremen

Starke Leistung aus Bremen: 152,6 Prozent mehr Motorräder als im Vorjahresmonat wurden dort im Januar 2023 neu zugelassen. Zwar waren das 2022 nur 19 Stück und 2023 entsprechend 48, trotzdem ging die Krone des Top-Performers im Januar nach Bremen. Die meisten Neuzulassungen wurden mit 1.061 in Bayern gezählt, was an den hohen gewerblichen Zulassungen von BMW liegen dürfte.

Fazit

Ein starker Jahresstart für die Motorräder über 125 Kubik. 4.517 Einheiten oder 30 Prozent mehr als 2022 oder 100 Prozent mehr als 2021 sind eine Marke, die es zu halten gilt. An den Top 20 hat sich einiges getan, wobei das eher an den vielen Zulassungen auf Händler und Firmen liegt: Im Schnitt war jede 3. Neuzulassung in den Top 20 auf eine "juristische Person".