Motorrad-Neuzulassungen im Juli 2019 Top 20 der beliebtesten Modelle

Auch zu Beginn der zweiten Jahreshälfte führt in Sachen Neuzulassungen kein Weg an der BMW R 1250 GS vorbei. Welche Modelle haben es im Juli 2019 sonst noch in die Top 20 geschafft?

Im Vergleich zum Vorjahr entwickelt sich der Zweiradmarkt in Deutschland weiterhin prächtig. Insgesamt wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres 124.548 Fahrzeuge neu zugelassen, damit liegt das Plus gegenüber dem Vorjahr bei 8,84 Prozent. 2018 waren es zu diesem Zeitpunkt lediglich 114.431; 2017 sogar nur 104.465.

Moto Guzzi V85 TT erneut dabei

Ganz oben bleibt alles unverändert. Wie im Vormonat verzeichnet die BMW R 1250 GS auch im Juli die meisten Neuzulassungen. Insgesamt wurden 704 Exemplare der Reiseenduro im Juli neu zugelassen. Zwischen Januar und Juli verzeichnete sie bereits 7.739 Neuzulassungen. Dahinter positionieren sich die Yamaha MT-07 mit 495 Neuzulassungen, die beiden Kawasakis Z 900 und Z 650 mit 396 und 322 Neuzulassungen und die Honda Africa Twin mit 262 Neuzulassungen.

Hersteller Die BMW R 1250 GS bleibt bei den Neuzulassungen auch im Juli 2019 das Maß aller Dinge.

Einen Achtungserfolg kann auch die Moto Guzzi V85 TT verzeichnen, die nach ihrer Top-20-Platzierung im Juni auch in diesem Monat wieder mit dabei ist. Im Juli wurde die Enduro im Retro-Look immerhin 154 Mal neu zugelassen. Seit ihrem Markteinstieg in Deutschland im März 2019 konnte sie bereits 580 Neuzulassungen verbuchen. Mit der Street Bob hat es zudem ein Modell von Harley-Davidson in die Top 20 geschafft. Der US-Cruiser verzeichnete im Juli 167 Neuzulassungen. Über den bisherigen Jahresverlauf betrachtet kommt die Italienerin auf 875 neu zugelassene Einheiten. Damit liegt sie im Jahresranking übrigens auf Rang 21 und verpasst die Top 20 denkbar knapp – vielleicht ist bis zum Jahresende aber ja noch etwas drin. Die meisten Modelle im Ranking stellen im Juli übrigens BMW und Honda. Beide Hersteller konnten jeweils vier Modelle in den Top 20 unterbringen. Ansonsten sind jeweils drei Modelle von KTM und Yamaha und jeweils zwei von Kawasaki und Suzuki dabei. Moto Guzzi und Harley-Davidson sind immerhin mit jeweils einem Modell vertreten.

KTM 125 Duke dominiert bei den Leichtkrafträdern

Bei den Leichtkrafträdern hat die KTM 125 Duke klar die Nase vorn. Im Juli wurde sie 428 Mal neu zugelassen. Mit der Beta RR Enduro 125 landet ein eher exotisches Bike mit 183 Neuzulassungen auf Position 2. Komplettiert werden die Top 3 mit der Honda CB 125 R, die 177 Neuzulassungen verbuchen konnte.

Hersteller Bei den Leichtkrafträdern gibt es derzeit kein Vorbeikommen an der KTM 125 Duke.

Bei den Leichtkraftrollern dominiert dagegen Piaggio. Alle drei im Juli am besten positionierten Modelle stammen vom italienischen Großkonzern. Die Vespa Primavera konnte mit 292 Neuzulassungen den ersten Platz ergattern; dahinter folgen der Liberty 125 mit 134 Neuzulassungen und die Vespa GTS 125 Super mit 121 Neuzulassungen.

Motorrad-Neuzulassungen im Juli 2019 Platz Modell Neuzulassungen im Juli 2019 Gesamt 2019 1 BMW R 1250 GS 704 7.739 2 Yamaha MT-07 495 2.844 3 Kawasaki Z 900 396 2.448 4 Kawasaki Z 650 322 2.142 5 Honda Africa Twin 262 1.668 6 KTM 390 Duke 242 1.371 7 KTM 690 SMC 220 1.194 8 Honda CM 500 Rebel 219 1.451 9 BMW F 850 GS 217 896 10 KTM 790 Duke 208 1.569 11 Yamaha MT-09 192 1.328 12 BMW R 1200 R 180 1.132 13 Honda CB 500 F 175 1.032 14 Harley-Davidson Street Bob 167 875 15 Suzuki GSX-S 750 162 1.149 16 Yamaha Tracer 900 159 1.189 17 Moto Guzzi V85 TT 154 580 18 BMW F 750 GS 147 1.281 19 Honda NC 750 X 142 714 20 Suzuki SV 650 137 1.102

Fazit

Die BMW R 1250 GS liegt bei den Neuzulassungen auch im Juli 2019 weiterhin vorne. Die MT-07 von Yamaha bleibt wie in den vergangenen Jahren ein äußerst beliebtes Modell. Leider scheint sich das abnehmende Interesse an Supersportlern weiterhin zu bestätigen. Zumindest hat es kein Bike aus diesem Segment in die Top 20 des Monats Juli geschafft.