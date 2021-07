Mehr Motorräder im Juni: 6,7 Prozent im Plus

Neuzulassungen Juni 2020 Starker Juni mit schickem Plus

Nach dem etwas schwächeren Mai zeigen die Neuzulassungen für den Juni ein sattes Plus von 6,7 Prozent. 20.119 motorisierte Zweiräder wurden neu zugelassen.

Einen starken Juni legt der deutsche Motorradmarkt im Bezug auf die Neuzulassungen hin. 1.504 mehr motorisierte Zweiräder wurden im Vergleich zum Juni des letzten Jahres mit Schild und Siegel versehen. In Summe verzeichnete das Kraftfahrtbundesamt (KBA) 26.374 neu zugelassene Fahrzeuge.

Über 20.000 neue Motorräder

Löwenanteil und damit ein sehr positives Zeichen stellen mit 20.199 Stück die Sparte der Motorräder und Leichtkrafträder dar. Zwar haben die Leichtkrafträder, also zwischen 50 und 125 Kubik, ein sattes Minus von 6,5 Prozent oder 331 Einheiten auf 4.775 zu verkraften. Ein starkes Plus von 10,5 Prozent oder 1.458 mehr Motorrädern zum Vorjahresmonat machen die Delle bei den Leichtkrafträdern aber mehr als wett. Am Ende wurden 15.344 Motorräder im Juni 2021 neu zugelassen.

Roller boomen weiter

Was sich seit Jahren durch die Statistik belegen lässt: Roller boomen. Der Juni lief für die Klasse mit einem Plus von 6,4 Prozent sehr gut. Starker Nachfrage erfreuten sich vor allem die Roller über 125 Kubik, die um mächtige 11,4 Prozent oder 219 Einheiten über dem Vorjahres-Juni mit 2.133 Stück abschließen konnten. Die Leichtkraftroller bis 125 Kubik wuchsen zwar nur um 4,0 Prozent oder 158 Stück, haben mit 4.122 Stück aber ein großes Stück vom Juni-Absatz auf dem Teller.

Die Top 20 Motorräder

Ebenfalls seit Jahren geht es bei den Top-Platzierungen der Motorräder darum, wer die Plätze hinter der BMW R 1250 GS einnimmt. Im Juni sind das die Kawasaki Z900 mit 594 Stück und die Z650 mit 491 Stück, die beide deutlich hinter der BMW mit 1.082 neu zugelassenen Einheiten stehen.