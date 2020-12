Neuzulassungen November 2020 Boom hält an, BMW GS vor Tenere

Mit Ende November 2020 wurden in Deutschland in diesem Jahr bislang 205.226 motorisierte Zweiräder neu zugelassen. 2019 summierten sich die gesamten Zweiradneuzulassungen in Deutschland auf lediglich 165.442 Fahrzeuge. Später Saisonstart wegen Corona – offensichtlich kein echtes Thema. Zurückhaltende Kauflust wegen der kommenden Euro 5 – ebenfalls nicht zutreffend. Die Lust am Bike scheint im Umfeld der Diskussionen über neue Mobilität neu aufzuflammen. Besonders die 125er-Klasse boomt.

Starker November, noch stärkere 125er

Björn Gramm

Hier scheinen aber nicht die jungen Piloten die treibende Kraft zu sein, sondern die Auto-Umsteiger, die mit dem neuen B196-Schein leichter aufs Zweirad kommen. Allein die Leichtkrafträder legen im bisherigen Jahresverlauf um 69,1 Prozent auf 33.385 Neuzulassungen zu. Bei den 125er-Roller liegt das Plus sogar bei 101 Prozent und 26.619 Neuzulassungen. Blicken wir nur auf den November 2020, so werden die Zahlen noch krasser. 2.038 neu zugelassene Leichtkrafträder bedeuten ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 126,7 Prozent. Der Hammer folgt bei den 125er-Rollern. 1.223 Neuzulassungen münden in ein Plus von sagenhaften 298,4 Prozent.

Bei den Motorrädern sorgen 123.237 neu zugelassene Bikes in 2020 für einen Zuwachs um 11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Satte 116,7 Prozent Zuwachs verzeichnen die Motorradneuzulassungen im November mit 5.807 Maschinen die erstmals ein Kennzeichen bekommen haben. Einzig und allein gegen den Trend entwickeln sich die Neuzulassungen der großen Roller. Mit bislang 16.099 Neuzulasssungen liegt hier ein Minus von 0,3 Prozent an. betrachtet man das Novemberergebnis, dann kann sich bis zum Jahresende aber auch hier noch das Blatt wenden. Im Berichtsmonat erhielten 708 große Roller ein Kennzeichen, 88,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

BMW beherrscht den Markt

BMW

Vom Zweiradboom in Deutschland profitieren nahezu alle Marken. Marktführer bleibt BMW mit 25.746 Neuzulassungen in den ersten elf Monaten und einem Marktanteil von 20,9 Prozent. Zweite Kraft auf dem deutschen Markt ist KTM (15.196 Neuzulassungen/12,3 %). Knapp dahinter rangiert Honda (14.508/11,8 %). Auf den weiteren Plätzen hinter dem Treppchen folgen Kawasaki (14.418/11,7 %), Yamaha (12.303/10,0 %), Harley-Davidson (10.308/8,4 %), Triumph (5.809/4,7 %), Suzuki (5.796/4,7 %) und Ducati (5.180/4,2 %). Dahinter sortieren sich Husqvarna, Royal Enfield, Indian, Moto Guzzi und Aprilia ein.

BMW und Yamaha stellen Bestseller

Royal Enfield Auch die Royal Enfield 500 schafft es in die Top 20.

Die Bestsellerliste im November beherrscht wie gewohnt BMW mit der GS. Rang zwei füllt die Yamaha Tenere 700. Auf drei steht mit der R 18 eine zweite BMW. Die restliche Liste zeigt sich dicht gedrängt, wobei KTM fünf Modelle in den Top 20 platziert hat. BMW, Kawasaki und Honda kommen auf drei, Yamaha und Harley auf zwei, Royal Enfield und Suzuki jeweils auf eines.

Top 20 Motorrad-Neuzulassungen November 2020 Rang Modell Neuzulassungen November 2020 1. BMW R 1250 GS 379 2. Yamaha Tenere 700 163 3. BMW R 18 133 4. Kawasaki Z 650 131 5. Yamaha MT-07 128 6. Suzuki GSX-S 750 122 7. KTM 790 Duke 121 8. BMW R 1250 RT 117 9. KTM 690 SMC 111 10. KTM 390 Duke 110 11. Honda CRF 1100 Africa Twin 108 12. Honda NC 750 S 104 13. Kawasaki Z 900 101 14. Honda CB 1000 RA 97 15. Harley-Davidson XL 1200 X 94 16. Harley-Davidson XL 883 N IRON 86 17. KTM 1290 Super Adventure/R 85 18. Kawasaki W800 81 19. KTM 300 EXC 70 20. Royal Enfield Bullet Electra 500 65

Quelle: KBA / mps-Berechnungen

Fazit

Corona zum Trotz – die Faszination Motorrad hält an und beschert den Herstellern Rekordabsatzzahlen in Deutschland. Als besonders boomendes Segment zeigt sich die 125er-Klasse.