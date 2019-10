Online-Petition 50er sollen 60 laufen dürfen

Seit 2002 gilt EU-weit für Kleinkrafträder, wozu Mokicks, Mopeds und Roller bis 50 Kubik zählen, aber auch Elektro-Zweiräder bis vier Kilowatt Leistung, eine maximale bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Die zuvor in Deutschland gültige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h wurden damit der Europäisierung geopfert. Das sorgte von Anfang an für Kritik, auch und grade aus Motorradfahrer-Kreisen.

Wichtigstes Argument gegen das neue Limit: 45 km/h macht Mopedfahren gefährlicher. Denn mit 45 km/h ist es nicht mehr möglich, im real meist 60 km/h und mehr fahrenden Stadtverkehr mitzuschwimmen. 50er-Fahrer werden also nicht nur zu Verkehrshindernissen, die die Autos ungewollt ausbremsen. Sie sind zusätzlich auch noch einer nicht unerheblichen Gefahr ausgesetzt, nämlich permanent überholt und dabei auch geschnitten zu werden.

Zeit wird knapp

Seit einem knappen Jahr müht sich eine Online-Petition, die erforderlichen 50.000 Stimmen zu sammeln, um einen Antrag auf Abschaffung dieses gefährlichen Unsinns im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages einzureichen. Bisher haben sie gerade mal knapp 21.000 die vom SIP Scootershop aus dem bayerischen Landsberg am Lech initiierte Petition gezeichnet. Die Zeit wird also knapp. Daher weitersagen und teilen!

Übrigens: Für eine Reihe an Kleinkrafträder aus der ehemaligen DDR, allen voran die legendäre Simson Schwalbe, sieht das seit 2002 gültige Gesetz ohnehin eine Ausnahme vor: Schwalbe und Co. dürfen, wenn sie vor März 1992 erstmals in den Verkehr gekommen sind, wie zu Ostzeiten auch weiterhin in Deutschland bis zu 60 km/h schnell sein.