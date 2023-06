Illustriert wird von Honda mit offensiv platzierten Lufteinlässen am Tank oder einer Tankattrappe und leicht angestellten Luftleitflächen, die den Luftstrom gezielt leiten. Honda unterstreicht das in den Zeichnungen durch eine fast obszön schlanke Front, was allerdings am komplett fehlenden Motorkühlsystem liegt. Weiterhin fällt auf, wie weit das Design der Front mit der Hossack-Gabel schon ist. Das könnte so direkt an Studien zu sehen sein und mit wenig Aufwand in einem Serienkrad funktionieren.