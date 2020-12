Peugeot Motorcycles Produktion in Vietnam für Asien

THACO ist einer der führenden Automobilhersteller des Landes, zählt 18.000 Mitarbeiter und vertreibt bereits seit 2013 Fahrzeuge von Peugeot.

Im Rahmen der Kooperation hat das Unternehmen in eine Produktionslinie für motorisierte Zweiräder in der zentralen Küstenregion Südvietnams investiert. Ab Dezember 2020 startet THACO die Produktion und Distribution zuerst in Vietnam, bevor der Export auf weitere südostasiatische Länder ausgeweitet wird. Vietnam folgt auf China als bereits bestehendem Wirtschafts- und Produktionsstandort und ermöglicht Peugeot Motocycles, seinen Einfluss auf den südostasiatischen Markt auszudehnen. Das erste Modell, das in Vietnam produziert wird, ist der Peugeot Django.