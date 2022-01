Neuer Piaggio-Motor aus China 150er zukünftig von Zongshen

Dass Piaggio und Zongshen zusammenarbeiten ist nichts Neues. Bereits 2004 ging die Muttergesellschaft von Aprilia, Moto Guzzi, Vespa und Co. ein Joint Venture, also eine strategische Partnerschaft, mit dem chinesischen Konzern ein. Zongshen baut Vespa- und Piaggio-Modelle und vertreibt sie in China.

G150S mit 15 PS und 15 Nm

Neu ist jetzt die gemeinsame Entwicklung eines Scooter-Motors der beiden Hersteller, wie die chinesische Autozeitschrift Mega China Motor berichtet. G150S heißt der neue Paiggio-Zongshen-Motor. Aus 150 Kubik soll er rund 15 PS Leistung und 15 Newtonmeter Drehmoment generieren. Einspritzung, vier Ventile, Flüssigkeitskühlung – der Einzylinder wird kein Exot sein, sondern ein gängiger, moderner Scooter-Motor. Start-Stopp-Automatik und schlüssellose Zündung wird er ebenfalls bieten.

Hersteller/MEGA China Motor Der Motor wird wahrscheinlich schon in Modellen für 2022 verbaut.

Wir gehen davon aus, dass der neue 150er-Motor von Piaggio und Zongshen gleich für mehrere Plattformen auf beiden Seiten verwendet wird. Außerdem rechnen wir damit, den Motor bereits im Jahr 2022 in dem ein oder anderen Modell – sowohl in Europa als auch in Asien – zu sehen.

Fazit

Strategisch ist die Entscheidung sinnvoll, einen 150er-Scootermotor gemeinsam zu entwickeln und zu bauen. Denn vor allem auf dem aisiatischen Markt dominieren Zweiräder, genau genommen Roller, mit bis zu 200 Kubik den Fahrzeugmarkt. Aber auch in europäischen Städten und Ballungsräumen bleiben die kleinen Roller angesagt.