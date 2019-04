Jede Menge Promis und Hollywood-Stars fahren in ihrer Freizeit gerne Motorrad. Zu den prominenten Motorradfahrern gehören unter anderem Brad Pitt, Tom Hardy, David Beckham und Pink.

Von einigen Stars wissen wir, dass Sie in ihrer Freizeit gerne Motorradfahren. In unserem Artikel Formel-1-Piloten und ihre Motorräder zeigen wir beispielsweise Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel auf ihren Bikes. Doch auch abseits der Formel 1-Piloten fahren viele berühmte Persönlichkeiten Motorrad. Wir zeigen in diesem Artikel einige VIPs und ihre Bikes.

David Beckham

Ex-Fußballstar David Beckham besitzt gleich mehrere Motorräder. Dabei bevorzugt der Engländer eher klassische Bikes im Retro-Look. Doch auch eine Ducati Desmodici soll sich im Besitz von Beckham befinden. Auch einige exklusive Umbauten und zahlreiche Motorräder von Triumph stehen in der Garage des ehemaligen englischen Nationalspielers. Seine Leidenschaft für Motorräder zeigt sich auch in Kooperationen mit verschiedenen Herstellern. So ist Beckham beispielsweise in einigen Werbevideos von Bekleidungsherstellern wie Belfast zu sehen.

Orlando Bloom

Herr der Ringe-Star Orlando Bloom wurde bereits mehrfach als Werbefigur von verschiedenen Motorrad-Herstellern eingesetzt. So wurde „Legolas“ beispielsweise auf einer umgebauten BMW S 1000 R abgelichtet. Auch Husqvarna hat den gebürtigen Engländer bereits für sich gewonnen. Privat scheint Bloom ebenfalls etwas für die beiden eben erwähnten Hersteller übrig zu haben. Zuletzt wurde er in Hollywood auf einer BMW R 1200 GS abgelichtet.

Foto: Husqvarna Orlando Bloom macht gemeinsame Sache mit Husqvarna.

Keanu Reeves

Noch ein Stückchen weiter geht Schauspieler Keanu Reeves. Während David Beckham und Orlando Bloom gemeinsame Sache mit großen Motorradherstellern machen, besitzt Reeves gleich eine eigene Motorradmarke namens Arch Motorcycles. Der Hollywood-Star ist Teilhaber der Marke und an der Entwicklung von Modellen wie der KRGT-1 oder Method 143 beteiligt. Unnötig zu erwähnen, dass Reeves auch selbst Motorrad fährt.

Foto: Künstle/Messeteam/fotolia/Bilski/Jahn/fact/Gargolov/Sdun Keanu Reeves ist sogar Teilhaber der Motorradmanufaktur Arch Motorcycles.

Tom Cruise

Fans des Spielfilms Mission Impossible dürften wissen, dass auch Tom Cruise ein Motorradfan ist. In der Spielfilmreihe bewegt der Hollywood-Star verschiedene BMW-Modelle wie S 1000 RR oder R nineT. Doch auch privat ist Cruise häufig mit dem Motorrad unterwegs. In seinem Fuhrpark sollen sich unter anderem eine Confederate Hellcat, eine Ducati Desmodici und mehrere Triumph-Modelle befinden.

Foto: Paramount Pictures Tom Cruise sitzt in diversen Teilen des Spielfilms Mission Impossible auf Motorrädern von BMW.

Pink

Selbstverständlich fahren auch weibliche Berühmtheiten Motorrad. Die Sängerin Pink besitzt gleich mehrere Modelle, wobei ihr Fokus auf Cruisern und klassischen Bikes liegt. Neben einer Indian sollen sich auch diverse Triumph- und Harley-Modelle in ihrem Besitz befinden.

George Clooney

Wer regelmäßig motorradonline.de besucht, dürfte eventuell mitbekommen haben, dass George Clooney seine Bikes nach einem Sturz verkauft hat. Der Hollywood-Star, der in Filmen wie Ocean Eleven mitgespielt hat, kann somit nur noch als ehemaliger Motorradfahrer bezeichnet werden.

Foto: Screenshot George Clooney hat das Motorradfahren aufgegeben.

Ryan Reynolds

Zuletzt sorgte Ryan Reynolds vor allem Dank seiner Rolle als Deadpool für Aufsehen. Nicht viele werden wissen, dass Reynolds ein großer Motorradfan ist. In seinem Fuhrpark befinden sich jede Menge exklusive Custom-Bikes. Zudem scheint Reynolds ein Triumph-Fan zu sein. Sein allererstes Bike war übrigens eine Honda CB 750.

Tom Hardy

Und noch ein Schauspieler, der zuletzt dank einer Comic-Verflilmung in den Schlagzeilen stand: Tom Hardy spielt die Hauptrolle in Venom. Abseits der Filmbühne fährt der gebürtige Engländer am liebsten Motorrad. Auf seinen Social-Media-Kanälen zeigt sich Hardy des Öfteren auf seinen Bikes. In seinem Fuhrpark befinden sich unter anderem eine Ducati SuperSport und eine Triumph Street Triple RS. Bleibt noch die Frage, ob sich der Schauspieler auch privat mit der Comic-Figur identifiziert und auf den neuen HJC-Helm im Venom-Design setzt? Auf dem angefügten Bild trägt Hardy einen Integralhelm von AGV.

Robert Geiss

Roooooobbbeeerrrtttt! Das dürfte den meisten zuerst einfallen, wenn die Rede von Robert Geiss ist. Zumindest dem Autor dieser Zeilen kommt dieser Ausruf von Carmen Geiss (Ehefrau von Robert Geiss) zuerst in den Sinn. Der deutsche Unternehmer und Fernsehdarsteller scheint sich vor allem für aufwendig umgebaute Cruiser zu begeistern. Besonders viel gibt Geiss von seiner Leidenschaft öffentlich allerdings nicht Preis.

Ewan McGregor

Schauspieler Ewan McGregor hat bereits in zahlreichen Blockbustern wie Star Wars oder Illuminati mitgespielt. Der Hollywood-Star ist ein großer Motorrad-Enthusiast. Zusammen mit einem Freund hat McGregor bereits sogar mehrere Roadmovies gedreht. Dabei setzt McGregor privat auf Reiseenduros und Adventure-Bikes wie die BMW R 1150 GS oder die Moto Guzzi Stelvio. Seine erlebten Abenteuer gibt es übrigens auf DVD und BluRay.

Foto: Long Way Round. Ewan McGregor ist ein leidenschaftlicher Motorradfahrer.

Bear Grylls

Ewan McGregor hat auf dem Motorrad bereits zahlreiche Abenteuer erlebt. Ähnliches gilt auch für Bear Grylls, der bekanntermaßen auch ohne Motorrad für jedes Abenteuer zu haben ist. Der ehemalige SAS-Soldat ist dafür bekannt, ohne großes Equipment in der Wildnis ausgesetzt zu werden um dort zu zeigen, wie man ohne Hilfsmittel überleben kann. Ähnlich wie McGregor steht Grylls in Sachen Motorräder eher auf Adventure-Bikes. In seiner Sammlung befinden sich unter anderem eine Triumph TIger 800 und eine Suzuki V-Strom 650. Zudem besitzt der Nordire zahlreiche 125er.

Bradley Cooper

Zuletzt war Bradley Cooper im Spielfilm „A star is born“ zu sehen. Aufmerksamen Beobachtern dürfte nicht entgangen sein, dass Cooper dort häufiger auf einem Motorrad unterwegs ist. Auch privat fährt er gern und oft Motorrad. Dabei scheint er keine großen Vorlieben zu haben. Auf Bildern wurde er beispielsweise auf einer Triumph Thruxton und auf einer KTM RC 1190 R gesichtet.

Chris Pratt

Erinnert ihr euch noch an den Film Jurassic World? Dort war erstmals die neue Triumph Street Scrambler zu sehen, die zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Das schicke Bike sorgte bei Fans für Begeisterung, weshalb sich die Filmemacher dazu entschieden, eines der im Film eingesetzten Exemplare auf Ebay zu versteigern. Ein weiteres Exemplar bekam Hauptdarsteller Chris Pratt, der auch privat Motorrad fährt.

Gerard Butler

Auch Gerard Butler ist bekennender Motorradfahrer. Der gebürtige Schotte ist bekannt für seine Rollen in zahlreichen Actionfilmen. Privat sucht er scheinbar eher „Action“ auf dem Motorrad. In seinem Besitz sollen sich unter anderem mehrere Modelle von Harley-Davidson, Triumph und BMW befinden. Zudem begeistert sich Butler für Custom-Bikes im Retro-Look.

Kate Hudson

Schauspielerin Kate Hudson fährt ebenfalls Motorrad. Auch in diversen Filmen war sie auf Bikes zu sehen. Privat begeistert sich Hudson unter anderem für den Offroad-Bereich. Wenn es die Zeit zulässt, ist sie mit ihrer Enduro im Gelände unterwegs. Zudem soll sie Modelle von Harley-Davidson, Yamaha und Triumph besitzen.

Peter Maffay

Für regelmäßige Leser von MOTORRAD dürfte es keine große Überraschung sein, dass auch Peter Maffay ein begeisterter Biker ist. Der Pop-Sänger hat seine Leidenschaft für Motorräder nach eigenen Aussagen von seinem Vater geerbt. Besonders Cruiser haben es ihm angetan.

Viele weitere motorradfahrende Promis

Selbstverständlich fahren auch jede Menge andere Prominente Motorrad. Hier nur ein paar Namen, die wir oben nicht explizit aufgeführt haben: Nicolas Cage, Brad Pitt, Hugh Laurie, Justin Timberlake, Angelina Jolie, Clint Eastwood, John Travolta, Jay Leno, Jürgen Vogel, Zlatan Ibrahimowic, Micheal Fassbender, Wayne Rooney, Justin Bieber, Prinz Willian, Prinz Charles, Prinz Harry, Usher, Christian Bale, Tim Allen, Adrien Brody, Jason Statham, Dwayne „The Rock“ Johnson und viele mehr.