Rückruf Ducati Monster 821 und 1200 Bremsleitung stirbt Hitzetod

Ducati muss Maschinen aus verschiedenen Monster-Baureihen zurückrufen, weil es unter Umständen zu Schäden an der hinteren Bremsleitung kommen kann, wenn die Motorräder zu lange im Stillstand laufen. Dabei kann die Abwärme des hinteren Krümmers die Bremsleitung schädigen. In Folge kann es zum Bremsausfall am Hinterrad kommen. Zudem kann Bremsflüssigkeit aus- und Luft ins System eintreten.

Monster zurück bis 2014

Betroffen von dem Rückruf sind Ducati Monster 821 aus den Modelljahren 2015 bis 2021, Ducati Monster 1200/1200 S aus dem Bauzeitraum 2014 bis 2021 sowie Ducati Monster 1200 R aus dem Produktionszeitraum 2016 bis 2019. Bei Ducati läuft der Rückruf unter dem Code CR217.

Beim Werkstattaufenthalt wird die Bremsleitung geprüft und gegebenenfalls durch eine im gefährdeten Bereich verstärkte Leitung ersetzt. Ducati setzt für den Werkstattaufenthalt rund vier Stunden an. Die Nachfrage, ob auch Maschinen in Deutschland/Europa vom Rückruf betroffen sind, läuft.

Fazit

Ducati muss an verschiedenen Monster-Modellen die Hinterradbremsleitung ersetzen. Zu große Hitze kann die Leitungen schädigen.