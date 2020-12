Rückruf Honda Africa Twin Schmutz im Tank

In den USA muss Honda 2.690 Maschinen vom Typ Africa Twin in die Werkstätten zurückrufen. In den Tanks könnten Produktionsrückstände verblieben sein, die die Kraftstoffzufuhr behindern können.

Wie die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilt, betrifft der Rückruf Honda Africa Twin-Modelle vom Typ CRF 1000 L aus dem Bauzeitraum März 2018 bis März 2019 sowie Maschinen vom Typ CRF 1100 L aus dem Bauzeitraum August 2019 bis Mai 2020.

Schmutzeintrag aus der Produktion

Beim Verschweißen der Tankhälften kann es während des Produktionsprozess zu Verunreinigungen im Tank gekommen sein. Diese können den Benzinfilter im Tank zusetzen und so die Kraftstoffzufuhr beeinträchtigen oder gar ganz unterbinden. In Folge kann der Motor absterben. An allen betroffenen Fahrzeugen wird jetzt in den Werkstätten der Tank demontiert und gereinigt.

Da Honda zu diesem Problem Meldungen aus verschiedensten Märkten in Nordamerika, Asien und auch Europa vorliegen, ist davon auszugehen, dass es auch auf weiteren Märkten zu entsprechenden Rückrufaktionen kommen wird.

Eine entsprechende Anfrage an Honda Deutschland läuft bereits.