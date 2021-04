Rückruf Honda Fireblade CBR1000RR-R SP Umlenkhebelei kann brechen

Honda hat an einigen Maschinen vom Typ CBR1000RR-R SP die Halteplatten für das hintere Federbein falsch montiert. In Folge kann die Umlenkhebelei brechen.

Honda ruft in den USA eine kleine Anzahl von Fireblade CBR1000RR-R SP-Modellen in die Werkstätten zurück und stoppt deren weitere Auslieferung. Beim Montageprozess wurden offensichtlich die Halteplatten in der Umlenkung für das hintere Federbein falsch montiert. Unter Umständen können die brechen, das Fahrzeug-Heck kann abrupt absinken. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Unfall.

Nach Informationen der amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde werden in den USA 89 Maschinen aus dem Bauzeitraum April 2020 bis Juli 2020 überprüft. Der genannte Fahrgestellnummerbereich reicht von JH2SC821*MK000004 bis JH2SC821*MK000092. An den Maschinen könnten die Halteplatten verkehrt herum montiert worden sein, so dass die vorgesehene Senkung an der Bohrung auf der falschen Seite liegt. Alle Maschinen werden überprüft, die Bauteile umgedreht oder gegebenenfalls durch Neuteile ersetzt.

Honda

Die Nachfrage an Honda Deutschland, ob der Rückruf auch Motorräder hierzulande betrifft läuft bereits.

Fazit

Honda muss an der neuen Fireblade in der SP-Version die Umlenkhebelei am hinteren Federbein überprüfen. Hier könnten die Halteplatten falsch montiert sein und brechen. Ein kleiner Montagefehler mit möglicherweise großen Auswirkungen.