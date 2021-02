KTM 1290 Super Duke R-Rückruf Traktionskontrolle kann ausfallen

Den Medienberichten zufolge schreibt KTM Italien derzeit alle Halter einer 1290 Super Duke R des Modelljahres 2020 an und fordert sie auf umgehend einen Vertragshändler aufzusuchen.

Ausfall der Traktionskontrolle möglich

Dem Bericht nach kann ein falsch verlegtes Kabel am Abgassystem anliegen und entweder durch Scheuern oder Schmelzen die Traktionskontrolle stören. Von Fehlermeldungen im System bis hin zum fehlerhaften Regeleingriffen beim Beschleunigen ist die Rede. Das betroffene Kabel wäre folglich das des Raddrehzahlensensors und dann würde das ABS ebenfalls gestört sein. Die Anfrage von MOTORRAD bei KTM in Mattighofen läuft bereits.. Eine offizielle Kommunikation zu diesem Rückruf wurde bislang allerdings nicht veröffentlicht.

USA mit konkretem Hinweis

Auf der Seite der National Highway Travel Safety Administration (NHTSA), der zuständigen US-Straßensicherheitsbehörde, ist ein Erfahrungsbericht vom 24. Januar 2021 eines Super Duke Fahrers veröffentlicht. Hier wird von einem zweimaligen Auftauchen des Fehlers innerhalb 220 Meilen berichtet, jeweils beim Beschleunigen aus der Kurve heraus. Dabei erscheint eine Fehlermeldung "MTC fehlerhaft" im Cockpit und in beiden Fällen wurde die Motorleistung komplett zurückgeregelt, was zu einen instablen Fahrverhalten in der Kurve führte. Einmal, so berichtet der Fahrer, hätte er dabei sogar ungeplant die Straßen verlassen müssen. Sein KTM Händler führte dieses Verhalten aber nicht auf einen Fehler, sondern auf eine zu schwache Batterie zurück. Die könnte das System versagen lassen, wenn der starke Motor der Auspuffklappensteuerung viel Strom zieht, wenn er öffnet oder schließt.

Fazit

Ein Unfall durch eine schwache Batterie wäre etwas neues und deutlich schlimmer als ein womöglich falsch verlegtes Kabel. Das könnte durch einen Kabelbinder repariert werden, die Sorge des Komplettausfalls eines lebenswichtigen Fahrassistenten wegen einer vielleicht zu schwachen Batterie wiegt da schwerer.

Ob nun fehlerhaftes Kabel oder schwaches Bordnetz. Da muss schnellstens Aufklärung her.