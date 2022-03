Rückruf Yamaha MT-09 und Tracer 9 GT Fehlerhafte Software kann zum Sturz führen

Über 3.000 Motorräder der MT-09-Familie müssen in den USA in die Werkstatt. Eine fehlerhafte Software kann zum Sturz führen.

Exakt 3.594 Yamahas der Modelle MT-09, MT-09 SP und Tracer 9 GT der Modelljahre 2021 und 2022 müssen in den USA zurückgerufen werden. Grund ist eine fehlerhafte Software der Motorsteuerung. Die kann unter Umständen während der Fahrt den Motor abstellen und unsichere Fahrsituationen hervorrufen. Das Hauptproblem: Liegen bestimmte Fehler vor, werden sie wie geplant durch die Warnlampe signalisiert.

Motor aus beim Kuppeln

Über die NHTSA (National Highway Transport Safety Administration) ruft Yamaha eine große Zahl betroffener Motorräder zurück. Yamaha selbst gibt die Quote von betroffenen Motorräder mit 100 Prozent an. Normalerweise liegen Rückrufe bei 1 bis 5 Prozent. Es ist also ein durchgehender Fehler in der Produktion.

Und der äußert sich so: Beim Herunterschalten per Kupplung kann, wenn der Handhebel nicht voll gezogen ist, der Motor plötzlich absterben. Dasselbe kann passieren, wenn beim Herunterschalten der Gasgriff noch leicht geöffnet ist beziehungweise die Drehzahl über Leerlauf.

Ebenfalls ein Fehler ist das schlechte Ansprechen des Motors wenn beim Bremsen die Drosselklappen geschlossen sind und anschließend wieder beschleunigt wird. In diesem Fall sollte die Kontrollleuchte einen Fehler anzeigen, was sie nicht tut. Aus diesen Gründen muss bei allen Maschinen eine neue Software aufgespielt werden. Betroffene Modelle wurden zwischen dem 10. November 2020 und 9. Februar 2022 gebaut. Yamaha informiert die Halter. Ob der Rückruf für europäische Modell gilt, ist noch nicht bekannt. Eine Anfrage von MOTORRAD bei Yamaha läuft.

Fazit

Yamaha muss in den USA 3.594 Motorräder der Modelle MT-09, SP und Tracer 9 GT in die Werkstätten rufen, um die Software der Motorsteuerung zu tauschen. Die fehlerhafte Software kann zum Ausfall des Motors führen.