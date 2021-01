Die 25 beliebtesten 48-PS-Bikes Diese A2-Motorräder liefen 2020 am besten

Die älteren Semester werden sich noch schmerzvoll an die ersten beiden gedrosselten Jahre erinnern, als man als Neuling mit 34 oder gar nur 27 PS rumrutschen musste. Zu Vergaserzeiten mit Drosselklappenanschlägen oder Lochscheiben im Ansaugstutzen wurden so meist schwere Kisten zu rollenden Hindernissen. Ein Glück kam die EU und die A2-Klasse, das Leistungslimit wuchs auf 48 PS. Der Weg für tolle Moppeds mit maximal 35 Kilowatt Leistung und auch kräftigem Drehmomenten war frei. Und dank der möglichen Drosselung von Motorrädern mit 95 PS auf die 48 PS ist auch in Sachen Ausstattung und Prestige fast keine Grenze mehr da.

A2-Motorräder stark im Markt

Bei diesen Vorzeichen ist es kein Wunder, dass die A2-Motorrädern in Sachen Neuzulassungen 2020 eine starke Säule sind. Immerhin sind gut 15 Prozent des Marktes aus der Klasse zwischen 35 und 48 PS und knacken 2020 symbolträchtig die 20.000er Marke bei den Neuzulassungen. Ein Plus von 29,5 Prozent oder 4.558 Einheiten zum Vorjahr, also mit eine der Triebfedern für das hervorragende vergangene Motorradjahr.

Die Top 25 der A2-Klasse

KTM

Leider liegen keine genauen Daten vor, wie viele der 95 PS-Bikes oder den L-Varianten noch stärkerer Modelle gedrosselt zugelassen wurden. Vielleicht auch daher wenig Überraschungen beim Ranking der Top 25 Motorräder die maximal 35 Kilowatt an Leistung bringen. Hier liegt mit 2.277 Einheiten die KTM 390 Duke auf Platz 1 vor der Honda CMX 500 Rebel mit 2.037 Einheiten. Den bereits deutlich abgeschlagenen Platz 3 nimmt mit 1.207 Zulassungen die Honda CB 500 F ein. Was für die Statistiker: Gut die Hälfte der Plätze in den Top 10 der A2-Klasse gehen an Honda.

Fazit

Was wären damals zum Einstieg 1999 48 PS in leichter Verpackung doch schön gewesen. Doch: Eine gedrosselte CX 500 war es bei mir. Da haben es Fahranfänger heute bedeutend leichter, direkt mit adäquatem Material einzusteigen. Und so eine leichte Maschine mit 48 PS – und entsprechendem Können im Sattel – wird im engen Kurvengefecht immer stechen.