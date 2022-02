Die beliebtesten 48-PS-Bikes Diese A2-Motorräder liefen 2021 am besten

Die älteren Semester werden sich noch schmerzvoll an die ersten beiden gedrosselten Jahre erinnern, als man als Neuling mit 34 oder gar nur 27 PS rumrutschen musste. Zu Vergaserzeiten mit Drosselklappenanschlägen oder Lochscheiben im Ansaugstutzen wurden so meist schwere Kisten zu rollenden Hindernissen. Ein Glück kam die EU und die A2-Klasse, das Leistungslimit wuchs auf 48 PS. Der Weg für tolle Moppeds mit maximal 35 Kilowatt Leistung und auch kräftigem Drehmomenten war frei. Und dank der möglichen Drosselung von Motorrädern mit 95 PS auf die 48 PS ist auch in Sachen Ausstattung und Prestige fast keine Grenze mehr da.

A2-Motorräder stark im Markt

Bei diesen Vorzeichen ist es kein Wunder, dass die A2-Motorrädern in Sachen Neuzulassungen eine starke Säule sind. Die Klasse kam bei den Motorrad-Neuzulassungen 2021 auf insgesamt 15.281 Einheiten. Das sind immerhin gut 13 Prozent des Marktes. Im Jahr 2020 lagen sie mit einem Marktanteil von gut 15 Prozent aber noch höher und knackten die 20.000er-Marke bei den Neuzulassungen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 war das ein sattes Plus von 29,5 Prozent, was im allgemein rückläufigen Motorradmarkt 2021 (-12,15 % zum Vorjahr) nicht drin war.

Beliebteste Bikes der A2-Klasse

Leider liegen keine konkreten Daten dazu vor, wie viele der A2-fähigen Motorräder mit 95 PS gekauft, aber dann auf 48 PS gedrosselt wurden. Der tatsächliche Prozentsatz der A2-Motorräder dürfte damit aber noch etwas anwachsen.

In den Top 20 der beliebtesten Motorräder, werden die A2-Bikes mit maximal 35 Kilowatt Leistung von folgenden Modellen repräsentiert: Die Honda CMX 500 Rebel ist mit 1.878 Neuzulassungen auf Platz 8 das beliebteste A2-Bike, während die KTM 390 Duke mit 1.740 Einheiten auf Platz 11 landet.

Fazit

Was wären damals zum Einstieg 1999 48 PS in leichter Verpackung doch schön gewesen. Da haben es Fahranfänger heute bedeutend leichter, direkt mit adäquatem Material einzusteigen. Und so eine leichte Maschine mit 48 PS – und entsprechendem Können im Sattel – kann im engen Kurvengefecht immer stechen.