Rückruf Triumph Bonneville T120 und T120 Black Bonnies Bremsscheibe kann sich lösen

361 Halter einer Bonneville T120 und T120 Black der Modelljahre 2022 und 2023 in Deutschland erhalten demnächst Post vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Darin werden sie aufgefordert, einem Rückruf von Triumph zu folgen. In dessen Zuge tauscht Triumph den vorderen linken Bremsscheibendämpfer. Weltweit sind 3.877 Motorräder betroffen.

Bremsscheibe kann sich lösen

Grund des Rückrufs ist ein fehlerhafter Bremsscheibendämpfer, der zwischen Felge und Bremsscheibe sitzt und durch den die Befestigungsschrauben geführt werden.

Triumph Nummer 14 ist der betroffene Dämpfer der in Fahrrichtung linken Bremsscheibe. Er wird getauscht.

Durch einen Fehler in der Fertigung des Kunststoffdämpfers können die sich die Verschraubungen lösen, im schlimmsten Fall kann die Bremsscheibe ausfallen. Im Zuge des Rückrufs wird ein neuer Dämpfer eingesetzt.

Fazit

Triumph ruft weltweit 3.877 Bonnies zurück in die Werkstätten, davon 361 in Deutschland. Grund ist ein fehlerhafter Bremsscheibendämpfer. Durch ihn kann sich die Befestigung der Bremsscheibe am Rad lockern. Betroffen sind die Modelljahre 2022 und 2023. Triumph Deutschland und das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) informieren die betroffenen Fahrzeughalter schriftlich.