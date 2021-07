Vergaser arbeitet in Zeitlupe Wie ein Vergaser wirklich funktioniert

Destin vom Youtube-Channel SmarterEveryDay wollte wissen wie ein Vergaser wirklich funktioniert. Sein Vater erklärt es ihm zwar sehr gut, was genau passiert, bleibt jedoch ein Geheimnis. Per 3D-Druck konstruiert Destin einen Vergaser aus Acrylglas. Mit Drosselklappe, Choke, Schwimmerkammer und natürlich dem wichtigen Venturi-Querschnitt. Doch grau ist aller Theorie: Drum baute Destin diesen DIY-Vergaser an die Bodenfräse seines alten Herrn.

28.546 Bilder pro Sekunde

28.546 Bilder pro Sekunde zeichnet die Highspeed-Kamera auf, die Destin für den Versuch benutzt. Zum Vergleich: Das Auge nimmt ab 18 bis 30 Bildern pro Sekunde Bilder als Film war. Die Kamera läuft also 10.000 Mal schneller. Sie starten den Motor und der lässt sich tatsächlich von dieser rudimentären Gemischaufbereitung betreiben. Man erkennt: Das Benzin vermischt sich mit der Luft und eine feuchte Wolke benetzt den Ansaugkanal sehr deutlich. So weit so unspektakulär. Doch die Aufnahmen der High-Speed-Kamera faszinieren: Es werden einzelne Tropfen Benzin durch die Trägheit der angesaugten Luft aus der Hauptdüse gezogen, dort verharren sie, formen sich zu einer schwebenden Kugel und werden dann vom nächsten Ansaugtakt und dessen Unterdruck in einer Implosion zerstäubt.

Ab 19:30 Minuten wird es konkret

Das Video geht gut 25 Minuten lang und ist in recht plattem amerikanisch. Das muss man wollen. Wer direkt zu den High-Speed-Aufnahmen will: Ab 19:30 Minuten kommen die großartigen Aufnahmen mit den implodierenden Tropfen. In der Fotoshow zeigen wir wie ein normaler Vergaser überholt wird.

Fazit

Vergaser versorgen seit Carl Benz Verbrennungsmotoren mit brennbarem Gemisch. Die Theorie ist recht einfach: Luft vermischt sich mit Benzin, geregelt von der Drosselklappe und den unterschiedlichen Düsen. Doch was genau passiert zeigt Destin in seinem Video des durchsichtigen Vergasers, aufgenommen mit einer Highspeed-Kamera, die 10.000 Mal schneller filmt als konventionelle Kameras. Das Ergebnis: faszinierend.