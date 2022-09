Vertriebskooperation MV Agusta und KTM MV Agusta bald bei den KTM-Händlern

Vor allem das bestehende KTM-Händlernetz in Nordamerika – also in den USA, Kanada und Mexiko – soll die italienische Marke MV Agusta in dieser Region voranbringen. Dem Vernehmen nach sollen bestehende sowie neu hinzukommende MV Agusta-Händler mit eingebunden werden.

Mehr "Straße" und mehr "Premium"

Während die Vorteile für MV Agusta offensichtlich sind, sind die Motive seitens KTM eher indirekter Art: Mit dem Sortiment von MV Agusta inklusive daran hängendem Kundenservice wird das Angebot bei den Händlern in den Bereichen "Straße" und "Premium" verstärkt. Wobei in den USA sogenannte Multi-Brand-Stores, also Mehrmarken-Händler, sowieso üblich sind. Mit den eigenen Ableger-Marken Husqvarna und GasGas ist KTM auch in dieser Hinsicht breit aufgestellt. Nun kommt dort also noch MV Agusta hinzu. Deren neueste RC-Modelle zeigen wir in der Bildergalerie.

"Win-Win-Situation"

Von beiden Seiten, also von den Managern bei MV Agusta wie bei KTM, wird die für mehrere Jahre vereinbarte Zusammenarbeit als "Win-Win-Situation" dargestellt. Zumindest bei den jeweils markentypischen Motorkonzepten gibt es kaum Überschneidungen: Einzylinder und Zweizylinder aus Österreich, Dreizylinder und Vierzylinder aus Italien.

Zunächst nur in Nordamerika

Wenn der gemeinsame Auftritt in der Vertriebsregion Nordamerika für beide Partner die erhofften Früchte trägt, wäre eine Erweiterung dieser Kooperation auf andere Regionen durchaus denkbar. Womöglich irgendwann sogar in Europa und auch in Deutschland.

Fazit

Motorräder von MV Agusta in den Showrooms der KTM-Händler – eine überraschende neue Konstellation, die bald Realität wird. Allerdings – zunächst – nur in den USA, Kanada und Mexiko.