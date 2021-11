Vmoto Stash Erstes Elektro-Motorrad der neuen Premium-Marke

Die Vmoto Soco-Gruppe mit Wurzeln in China und Australien bündelt ihre Premium-Aktivitäten künftig unter dem neuen Markenlabel Vmoto. Dessen erstes Modell wird das Naked Bike Stash.

Die Vmoto Soco Group sieht sich selbst weltweit führend in der Herstellung von Elektrozweirädern. Hierzulande sind die entsprechenden Modelle unter dem Markennamen Super Soco bekannt. Künftig will der Motorradhersteller sein Angebot splitten.

Vmoto Stash-Premiere auf der EICMA

Unter dem Markennamen Vmoto soll ein Premiumlabel etabliert werden, dem speziell für die anspruchsvollen europäischen und US-amerikanischen Märkte entwickelte Elektrozweiräder zugeordnet werden. Premiere feiert die neue Marke auf der EICMA 2021 in Mailand, wo das erste Modell unter dem neuen Label enthüllt werden soll. Dieses Premiummodell wurde komplett in Europa konzipiert und wird auf den Namen Vmoto Stash hören. Die Stash kommt als sportlich gezeichnetes Naked Bike und wird über den bekannten Modellen angesiedelt. Beim Konzept gibt es einen Wandel vom Hinterradnabenmotor hin zu einem zentral im Rahmen positionierten Motor.

Vmoto

Jetzt sind in China erste Patentbilder aufgetaucht, die möglicherweise die neue Stash schon vor ihre Premiere zeigen. Im Großen und Ganzen bleibt Vmoto der bekannten Linienführung treu. Die Stash zeigt sich üppig verkleidet und trägt offensichtlich ein großes Staufach vor dem Fahrer. Verwirrung stiften die Patentbilder beim Antrieb: Vmoto selbst kündigt ein Modell mit Zentralmotor an. Die Bilder deuten aber auf einen Nabenmotor im Hinterrad hin.

Super Soco bleibt als Marke erhalten, kümmert sich aber um elektrische Basismobilität. Ebenfalls neu ist die Marke Vmoto Fleet, die mit ihren Dienstleistungen und Produkten im B2B-Markt und im Bereich von Sharing-Diensten aktiv werden soll. Neu kommen wird ein rein elektrisch angetriebener Großroller.

Umfrage Welches Elektro-Konzept auf zwei Rädern kommt für euch in Frage? 14644 Mal abgestimmt Wenn, dann nur ein leistungsstarkes Elektromotorrad. Ein Elektroroller für's Pendeln und den Stadtverkehr kann ich mir vorstellen. Ein kleines, wendiges Elektromopped macht bestimmt Spaß. Gar keins. mehr lesen

Fazit

Die Vmoto Soco Group will mit Vmoto ein neues Premium-Label für die anspruchsvollen Kunden in den USA und Europa etablieren. Vmoto soll dazu mit eigenen Modellen im Premium-Segment antreten. Der Startschuss für Vmoto fällt auf der EICMA in Mailand. Das erste Modell wird die Stash.