Weltweiter Brembo-Rückruf Mehrere Marken und Modelle betroffen

Triumph ruft in den USA aktuell wegen möglicher Probleme mit den Bremsbelägen einige Modelle der Baujahre 2018 bis 2020 zurück. Laut der offiziellen Mängelanzeige des NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) – also dem US-Äquivalent zu unserem KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), kann sich das Reibmaterial der vorderen Bremsbeläge von der Rückplatte lösen. Sollte das Problem auftreten, ist die Funktion der Bremsen natürlich nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet und der Bremsweg verlängert sich.

Ducati hat aus demselben Grund einen Rückruf auf dem nordamerikanischen Markt am Laufen. Er betrifft die Ducati 1299 Superleggera.

Korrosion durch hohe Nickelkonzentration

Das Problem hängt anscheinend mit einer hohen Nickelkonzentration zusammen, die in den Bremsbelägen mit der BRM10B-Mischung zum Einsatz kommt. Sie bewirkt, dass das Material porös wird und so Wasser und Salz absorbiert – insbesondere in Gebieten, in denen Salz und Enteisungsmittel zum Schmelzen von Eis auf den Straßen verwendet werden. Das Eindringen von Salz und Wasser könnte zu Korrosion führen und die Haftung des Belags an der Platte beeinträchtigen.

Triumph berichtete über 13 Vorfälle, bei denen sich der Belag ohne Defekte vom Komponentenlieferanten Brembo gelöst hat. Dieser Mangel zog eine Untersuchung nach sich, die schließlich bestätigte, dass bestimmte Seriennummern tatsächlich problematisch waren. Ducati schätzt, dass etwa ein Prozent der 97 in den USA verkauften 1299 Superleggeras betroffen sein könnten.

Bremsbeläge werden gewechselt

Die zurückgerufenen Motorräder müssen zu den Händlern in die Werkstätten, vor Ort werden dann die Bremsbeläge getauscht.

Wir rechnen damit, dass es auch in Deutschland zu Rückrufaktionen verschiedener Hersteller kommen wird. Erfahrungsgemäß passiert das aber zeitversetzt zum nordamerikanischen Markt. Anfragen zu den betroffenen Modellen in Deutschland laufen. Sobald wir von Brembo und den angeschriebenen Motorradherstellern Rückmeldungen haben, lest ihr die Infos hier.

In den USA werden folgende Triumph-Modelle zurückgerufen:

2018-2020 Triumph Speed Triple S

2018-2020 Triumph Street Triple RS

2020-2020 Triumph Tiger 1200 Alpine Edition

2020-2020 Triumph Tiger 1200 Desert Edition

2018-2020 Triumph Tiger 1200 XCA

2018-2020 Triumph Tiger 1200 XCx

2018-2019 Triumph Tiger 1200 XR

2018-2019 Triumph Tiger 1200 XRT

2018-2019 Triumph Tiger 1200 XRx

2018-2019 Triumph Tiger 1200 XRx LRH

In den USA wird folgendes Ducati-Modell zurückgerufen:

1299 Superleggera (Modelljahr 2017)

Vor über zwei Jahren gab es schon einmal einen weltweiten Brembo-Rückruf, der Rückrufe sämtlicher Hersteller und vieler Modelle nach sich zog. Damals waren die Kolben an einigen Radialbremspumpen die Ursache für die groß angelegte Rückrufaktion.