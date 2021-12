Zero ruft SR-Modelle zurück Falsche Bremsbeläge montiert

In einer Produktionscharge im November 2021 wurden den Zero SR-Modellen für 2022 falsche Bremsbeläge in den hinteren Bremssattel gebaut.

Zwischen dem 15. November und 22. November 2021 liefen in den USA insgesamt 45 Zero SR, SR/F und SR/S vom Band, in die fälschlicherweise Bremsbeläge der kleineren Zero-Modelle eingebaut wurden. Diese müssen getauscht werden, da das zulässige Gesamtgewicht der SR-Modelle höher liegt. Zero informiert derzeit die amerikanischen Händler und Eigner über den Rückruf, der laut Zero eine knappe halbe Stunde dauern wird und kostenlos für die Halter durchgeführt wird.

Testfahrern fiel nichts auf

Zero muss die Bremsbeläge tauschen, da sie durch das höhere zugelassene Gewicht stärker belastet werden, obwohl bei internen Testfahrten über 500 Meilen mit den falschen Bremsbelägen keinerlei Beanstandung auftraten. Trotzdem warnt die nationale Verkehrssicherheitsbehörde vor möglichen Schäden. Für Europa bestimmte Modelle wurden nach Angaben von Zero direkt im Zentrallager umgerüstet.

Fazit

Zero muss in den USA 45 SR-Modelle wegen falscher Bremsbeläge zurückrufen. Die montierten Beläge sind nicht für die schwereren SR-Modelle freigegeben und müssen getauscht werden. Die Halter werden informiert. Ob europäische Modelle betroffen sind, ist nicht bekannt.