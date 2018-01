Honda PCX Batterietauschsystem

Bereits 2017 hatte der japanische Motorradhersteller Honda auf der Tokyo Motor Show den Elektroroller PCX vorgestellt. Jetzt folgte auf der CES in Las Vegas das entsprechende Mobilitätskonzept. Leben Fahrer von Elektromodellen bisher latent mit der Reichweitenangst, so will Honda ihnen diese mit seinem neuen Batterietauschkonzept nehmen.

Im Kern sieht der neue Ansatz vor, leere Batterien zu tauschen statt sie nachzuladen. Der Großroller PCX ist dazu mit zwei herausnehmbaren Akkupacks bestückt. Die können zwar konventionell an einer Steckdose nachgetankt werden, der Fahrer muss sich aber eben auf eine entsprechende Wartezeit einstellen. Unbefriedigend, wie Honda findet.