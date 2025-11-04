Um bei den preissensiblen Einsteigern antreten zu können, lässt BMW die entsprechenden Modelle von Partner TVS in Indien fertigen. Von 2015 bis 2025 liefen dort die G 310-Modelle mit Einzylinder-Motor vom Band, und ab 2026 folgen die F 450-Modelle mit Zweizylinder-Motor.

BMW F 450 GS kommt 2026 Den Anfang macht die BMW F 450 GS, die bereits zur EICMA 2024 als Concept zu bestaunen war und zur EICMA 2025 als Serienmodell bereitsteht. Zumindest die weiß-blau-rote "Trophy"-Ausführung kommt dem ursprünglichen, sportlichen Enduro-Concept sehr nahe – und dem bekannten Erscheinungsbild der großen Schwester R 1300 GS, bis hin zum X-förmig angeordneten LED-Tagfahrlicht.

Zweizylinder-Motor mit 48 PS für die A2-Klasse Und die finalen Eckdaten der BMW F 450 GS sind stark. Insbesondere der neu entwickelte Reihenzweizylinder-Motor erfüllt die Erwartungen, mit vollen 48 PS (35 kW) bei 8.750/min am Limit der A2-Klasse. Mit jeweils 72 mm Bohrung und 51,6 mm Hub kommt der Twin auf genau 420 Kubik. Wasserkühlung, Benzineinspritzung, doppelte obenliegende Nockenwellen (dohc), 4 Ventile pro Zylinder sowie elektronischer Gasgriff sind längst auch in dieser Kategorie Standards. Auffällig ist indes das extrem hohe Verdichtungsverhältnis mit 13,0:1.

135 Grad Hubzapfenversatz sind bisher einzigartig Außergewöhnlich und bisher einzigartig ist der Motor der BMW F 450 GS durch seinen Hubzapfenversatz: 135 Grad. Damit ergeben sich ungleichmäßige Zündabstände, abwechselnd 225 oder 495 Grad. Charakterlich und akustisch dürfte sich der neue BMW-Twin zwischen den gängigen Kurbelwellen-Layouts mit 90/270 Grad oder 180 Grad einsortieren. Und auch hier wirkt eine Ausgleichwelle störenden Vibrationen entgegen.

Bis 165 km/h und über 350 Kilometer Reichweite Standard ist wiederum das 6-Gang-Getriebe der BMW F 450 GS, als Sonderausstattung wird der Schaltassistent Pro (Quickshifter) verfügbar sein, zum Hoch- und Herunterschalten ohne Ziehen des Kupplungshebels. In jedem Fall sagt BMW 165 km/h Höchstgeschwindigkeit an – und nur 3,8 Liter Spritverbrauch pro 100 km (WMTC). Mit dem 14-Liter-Benzintank ergeben sich rechnerisch über 350 Kilometer Reichweite. Die Fahrmodi: "Rain", "Road" und "Enduro", dazu optional "Enduro Pro" (programmierbar, ABS am Hinterrad abschaltbar).

Neue Easy Ride Clutch (ERC) als Automatik-Kupplung Erstmals kommt bei der BMW F 450 GS als optionale Sonderausstattung die neu entwickelte Easy Ride Clutch (ERC) zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine weiterentwickelte Fliehkraftkupplung, die automatisch auskuppelt – aber erst bei Leerlaufdrehzahl. Der Kupplungshebel ist zwar noch vorhanden, wird aber angeblich nur noch selten gebraucht. Denn: Abwürgen sei mit der ERC nahezu unmöglich.

Enduro-Fahrwerk mit Gitterrohr-Rahmen Wie bereits vom Concept bekannt, besteht das Enduro-Fahrwerk der BMW F 450 GS aus einem ansehnlichen Gitterrohr-Rahmen aus Stahl und einer Hinterradschwinge aus Aluminium. Zentralfederbein und Upside-down-Telegabel liefert Kayaba (KYB), mit jeweils 180 Millimeter Federweg vorn und hinten.

Vorspannung, Dämpfung und Sitzhöhe variabel Am direkt angelenkten Federbein der BMW F 450 GS sind Vorspannung und Dämpfungszugstufe variabel, die Dämpfungsdruckstufe ist wegabhängig progressiv. Einstellmöglichkeiten der Gabel-Dämpfung variieren je nach Modell-Variante und Ausstattung ("Sportfahrwerk"). Weitere Fahrwerks-Eckdaten sind 1.465 mm Radstand, 115 mm Nachlauf und 61,9 Grad Lenkkopfwinkel. 84,5 Zentimeter ist die sportliche Basis-Sitzhöhe, doch BMW bietet alternative Sitzpolster von 83 bis 86,5 Zentimeter an.

Kreuzspeichenräder als Original-Zubehör Nicht als Sonderausstattung ab Werk, sondern lediglich als Original-Zubehör für die BMW F 450 GS sind die Kreuzspeichenräder (schlauchlos) vorgesehen. Jedenfalls bis auf Weiteres, gut möglich, dass sich das noch ändert oder entsprechende Modell-Varianten folgen. So oder so, also auch mit den Standard-Rädern aus Aluminiumguss, sind die Reifenformate 100/90-19 vorn und 130/80-17 hinten.

178 kg mit gefülltem 14-Liter-Benzintank Mit Grundausstattung und gefülltem 14-Liter-Benzintank wiegt die BMW F 450 GS nach Werksangabe 178 Kilogramm. Damit reizt sie die A2-Klasse auch in puncto Gewicht fast maximal aus (Mindestgewicht bei 48 PS: 175 kg). Da genügt jeweils eine Scheibenbremse pro Rad locker.

Ausstattung auf hohem BMW-Niveau Auf hohem Niveau ist die Grundausstattung der BMW F 450 GS: Bei ABS Pro und Schlupfregelung DTC handelt es sich um schräglagensensible Systeme. Beim TFT-Display im Format 6,5 Zoll ist Smartphone-Connectivity mitsamt Pfeilnavigation integriert. Ein USB-C-Anschluss und sogar Griffheizung sind bei der F 450 GS Standard. Handhebel am Aluminium-Rohrlenker und Fußhebel sind einstellbar, die Gummis an den gezackten Fußrasten entnehmbar.

Modellspezifisches Original-Zubehör Als Original-Zubehör für die BMW F 450 GS sollen unter anderem diverse Sitzbänke, Windschilde und Protektoren erhältlich sein. Zudem modellspezifisch angepasste Gepäcksysteme.