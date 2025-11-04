Kompressor-Honda mit V3-Motor kommt als 900er: Honda V3R 900 E-Compressor

Seit der sensationellen Enthüllung zur EICMA 2024 elektrisiert das Honda V3 Concept die Motorradwelt. Inzwischen ist bekannt, dass Honda mehrere Serien-Modelle mit dem neuartigen V3-Motor entwickelt. Allen voran ein Naked Bike, und das hat Honda zur EICMA 2025 als Prototyp gezeigt: die V3R 900 E-Compressor.

Honda V3R 900 E-Compressor als schlankes Power-Naked-Bike Den zur EICMA 2025 vorgestellten Prototyp nennt Honda V3R 900 E-Compressor, und so wird wohl auch das folgende Serien-Modell heißen. Die entsprechende Bezeichnung für Motorräder und Zubehör (Markenzeichen-Kategorie 12 für Fahrzeuge) hat Honda bereits seit Februar 2025 amtlich angemeldet und somit geschützt.

V3-Motor mit 900 Kubik und 1200er-Performance Technische Daten liegen zur neuen Honda V3R 900 E-Compressor bisher nur wenige vor, etwa der Winkel zwischen den beiden vorderen Zylindern und dem einzelnen hinteren Zylinder: 75 Grad. Dazu hat Honda mittlerweile den vorab durchgesickerten Hubraum bestätigt: 900 Kubik. In Kombination mit dem elektrisch angetriebenen Kompressor im Turbo-Look sind deutlich über 100 PS sowie über 100 Nm zu erwarten.

Neues Video mit Sound Laut Honda zur V3R 900 E-Compressor: Motor-Performance und insbesondere Durchzug auf dem Niveau eines 1200ers – aber schlanker und leichter, zudem mit geringerem Spritverbrauch. Im neuesten Teaser-Video (siehe oben) kann man die schlanke 900er fahren sehen und den starken V3 röhren hören.

Neuer Honda-Roadster mit Einarmschwinge Bei der Präsentation des Honda V3 Concept zur EICMA 2024 hing der V3-Motor bereits in einem Stahlrohr-Chassis mitsamt Aluminium-Einarmschwinge, damals allerdings noch ohne Tank und ohne Verkleidungsteile. Mit dem Honda V3R 900 E-Compressor Prototype nimmt das Ganze nun konkrete Züge an – und im vorderen Bereich auffällig asymmetrische. Offenbar saugt der Kompressor rechts vorn ziemlich viel Luft an.