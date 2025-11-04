Kompressor-Honda mit V3-Motor kommt als 900er: Honda V3R 900 E-Compressor

Seit der sensationellen Enthüllung zur EICMA 2024 elektrisiert das Honda V3 Concept die Motorradwelt. Inzwischen ist bekannt, dass Honda mehrere Serien-Modelle mit dem neuartigen V3-Motor entwickelt. Allen voran ein Naked Bike, und das hat Honda zur EICMA 2025 als Prototyp gezeigt: die V3R 900 E-Compressor.
Honda V3R 900 E-Compressor als schlankes Power-Naked-Bike
Den zur EICMA 2025 vorgestellten Prototyp nennt Honda V3R 900 E-Compressor, und so wird wohl auch das folgende Serien-Modell heißen. Die entsprechende Bezeichnung für Motorräder und Zubehör (Markenzeichen-Kategorie 12 für Fahrzeuge) hat Honda bereits seit Februar 2025 amtlich angemeldet und somit geschützt.
V3-Motor mit 900 Kubik und 1200er-Performance
Technische Daten liegen zur neuen Honda V3R 900 E-Compressor bisher nur wenige vor, etwa der Winkel zwischen den beiden vorderen Zylindern und dem einzelnen hinteren Zylinder: 75 Grad. Dazu hat Honda mittlerweile den vorab durchgesickerten Hubraum bestätigt: 900 Kubik. In Kombination mit dem elektrisch angetriebenen Kompressor im Turbo-Look sind deutlich über 100 PS sowie über 100 Nm zu erwarten.
Neues Video mit Sound
Laut Honda zur V3R 900 E-Compressor: Motor-Performance und insbesondere Durchzug auf dem Niveau eines 1200ers – aber schlanker und leichter, zudem mit geringerem Spritverbrauch. Im neuesten Teaser-Video (siehe oben) kann man die schlanke 900er fahren sehen und den starken V3 röhren hören.
Neuer Honda-Roadster mit Einarmschwinge
Bei der Präsentation des Honda V3 Concept zur EICMA 2024 hing der V3-Motor bereits in einem Stahlrohr-Chassis mitsamt Aluminium-Einarmschwinge, damals allerdings noch ohne Tank und ohne Verkleidungsteile. Mit dem Honda V3R 900 E-Compressor Prototype nimmt das Ganze nun konkrete Züge an – und im vorderen Bereich auffällig asymmetrische. Offenbar saugt der Kompressor rechts vorn ziemlich viel Luft an.
Kommt die neue Honda V3R 900 E-Compressor schon 2026? Preis?
Als Prototyp sieht die Honda V3R 900 E-Compressor noch nicht ganz serienreif aus. Doch Details wie etwa der grimmige LED-Scheinwerfer oder der voluminöse Endschalldämpfer mit 3 Auslässen lassen erkennen, dass das Serien-Modell längst auf dem Weg ist. Die Honda V3R könnte im Laufe des Jahres 2026 in den Handel kommen. Vom Preis ist bislang nichts durchgesickert, doch so schön schlank wie die 900er wird der wohl nicht.