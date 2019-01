Modifiziert wurden auch die Brembo-Monobloc-Bremszangen am Vorderrad. Hier kommen die neuen Stylema-Zangen zum Einsatz, die noch verwindungssteifer sein sollen und die Hitze besser ableiten können. Zudem rollt die Ninja H2 künftig auf Bridgestone RS11 Pneus aus dem Showroom. Neuerungen gibt es auch im Cockpit. Hier ergänzt ein farbiger TFT-Bildschirm das Analoginstrument. Der Fahrer kann unter vier verschiedenen Bildschirmansichten wählen. Angezeigt werden können unter anderem g-Kräfte, verschiedene Kilometerzähler, Verbrauch, Reichweite, Schräglagenwinkel, Uhrzeit, Ladedruck und auch eine Öko-Fahrempfehlung. Neu ist auch die Konnektivität über Bluetooth. Über eine spezielle App lassen sich so Smartphones mit der H2 vernetzen. Beim Styling setzt Kawasaki auf neue Designstreifen an den Lufteinlässen sowie auf den Felgenrändern. Der neue Lack soll nun kratzfester sein.

H2 mit neuem Weltrekord

Was die neue Kawasaki H2 kann, durfte sie am 14. August 2018 bei der Speed Week in Bonneville beweisen. Das japanische Team 38 trat mit ihr in der Klasse der Serienbikes mit Aufladung unter einem Liter Hubraum an. Im ersten Lauf wurde ein Topspeed von 340,571 km/h erzielt. Auf der Rückfahrt in entgegengesetzter Richtung wurden 333,557 km/h erreicht. Im Mittel ergab sich vdaraus 337,064 km/h und damit ein neuer Weltrekord in dieser Klasse.