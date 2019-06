Optimale Vormittagsrunde zum Eingrooven oder als toller Abschluss vom mehrtägigen Gardasee-Urlaub. Geboten wird ein eindrucksvolles Kurvenkarussell, denn auf der kurzen Bergstrecke oberhalb von Torbole und Arco verdichten sich Spitzkehren auf kleinstem Raum. Wichtiger Hinweis für die Planung: An Rückreisetagen, etwa am Wochenende oder gar in den Schulferien, staut es sich mitunter stark auf dem Autobahnzubringer SS240. Besser nur außerhalb von Stoßzeiten fahren.

Strecke: 40 km / Fahrtdauer: 1,5 Stunden

Download GPX-Download (GPX, 0,07 MByte) Kostenlos

Roadbook

Start in Torbole ➤ am Kreisverkehr auf der Strada Statale (SS240) stadtauswärts Richtung Autobahn leicht bergauf der Hauptstrecke folgen ➤ den Lago di Loppio links liegen lassen, auf der SS240 weiterfahren bis zum Kreisverkehr (Achtung! Bei Feierabend- und Urlaubsverkehr ist dieser Teil der Strecke oft überlastet – sich an der Autokolonne hinten anzustellen, kann zur zähen Angelegenheit ausarten) ➤ im Kreisverkehr auf die SP88 nach links abbiegen (jetzt beginnt der richtige Fahrspaß!)

Der Streckenführung fast 10 km bis nach Pannone folgen (prima Asphalt, schön weit geschwungene Kurvenradien, abwechslungsreiche Panoramen) ➤ vor dem Ort Ronzo-Chienis links von de SP88 auf die SP48 abbiegen ➤ hinter Santa Barbara windet sich die SP48 in zig Kehren durch den Wald hinunter (Achtung, Schwindelgefahr! Straße ist vergleichsweise eng und an manchen Stellen ist Gegenverkehr schlecht einzusehen. Diese von Autos oder gar Güterverkehr nicht besonders stark frequentierte Bergstrecke ist das Highlight der Kurztour.

In Bolognano-vignole sollte man bei Zeit und Lust den Abschnitt als fahrspaßige Zugabe noch einmal bergauf und dann wieder retour fahren) ➤ durch ein Wohngebiet führt die SP48 auf die SS240dir ➤ auf der Hauptstraße SS240dir in Richtung Torbole den Puls wieder langsam runter kommen lassen und die Fun-Runde gemächlich ausklingen lassen (Hinweis: zu Stoßzeiten auch hier wieder stark erhöhte Staugefahr!)

Download Roadbook (PDF, 1,88 MByte) Kostenlos

