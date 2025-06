Thorsten Dentges

Ideales Selbstbild: rastlos stehend auf knackiger Reiseenduro, Staubfahne hinter mir herziehend, dem Horizont entgegen. Touristischer Dakar-Style, Stollenreifen-Adventure. Kommt tatsächlich bei meiner Arbeit vor – deswegen liebe ich meinen Job als Reisejournalist! Gut 70 Länder auf allen fünf Kontinenten habe ich besucht, aber ob nun Atacama, Agadir oder Allgäu: Überwiegend bewerte und wähle ich die Fotos und Storys derjenigen, die viel regelmäßiger als ich mit dem Motorrad unterwegs sind. Ich produziere außerdem eigene Reisegeschichten für MOTORRAD und RIDE, egal auf welchem Typ Motorrad. Muss auch nicht immer Schotterpiste sein, gegen kurvigen Asphalt gibt‘s nichts einzuwenden, und lässig geradeaus in den Sonnenuntergang zu cruisen: why not? Hauptsache: Horizont erweitern!