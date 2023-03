Neuzulassungen große Roller und 125er-Roller Die beliebtesten Scooter im Februar 2023

Insgesamt verbuchte der Zweiradmarkt im Februar 2023 rund 15.770 Zulassungen – gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 21,8 Prozent. Vor allem die leistungsstarken Klassen legten deutlich zu: Motorräder über 125 Kubik generierten einen deutlichen Zuwachs von 22 Prozent (hier zeigen wir euch die beliebtesten Motorräder), die großen Roller über 125 Kubik kommen im Vorjahresvergleich immerhin auf über 11 Prozent Zuwachs.

125er-Roller-Markt Februar 2023

Die Leichtkraftroller kommen – Januar und Februar 2023 zusammengerechnet – auf 2.298 Neuzulassungen und liegen damit bereits 11,2 Prozent über Vorjahr. Piaggio und Honda halten bei den 125er-Rollern die meisten Marktanteile, wobei Piaggio einen großen Vorsprung hat: 48 Prozent Marktanteil sind es in den ersten beiden Monaten 2023. Honda kommt auf 21 Prozent. Danach geht es kleinteilig weiter mit Kymco (5,9 %), Yamaha (4,5 %) und Suzuki (4,2 %) sowie Peugeot (4,0 %), Aprilia (3,6 %) und Sym (3,3 %).

So tummeln sich die Modelle der entsprechenden Marken in den Top 20 der beliebtesten 125er-Scooter in Deutschland: Die Vespa von Piaggio belegt als GTS 125 Super den 1. Platz, die Vespa Primavera den 2. Platz. Es folgen Honda Forza 125 sowie Honda SH 125.

Alle Top 20 125er-Roller der Top 20 im Februar

Das sind die Top 20 125er-Roller im Februar 2023:

125er-Roller Neuzulassungen Februar 2023 Rang Modell Neuzulassungen 1 Vespa GTS 125 Super 303 2 Vespa Primavera 183 3 Honda Forza 125 172 4 Honda SH 125 112 5 Suzuki UZ 125 97 6 Piaggio Medley 125 90 7 Piaggio Liberty 125 64 8 Aprilia SR GT 125 49 9 Yamaha N-Max 125 35 10 Peugeot Tweet 125 32 11 Vespa Sprint 125 25 12 Sym Jet 14 23 13 Yamaha X-Max 125 21 14 Kymco Like II 125 20 15 Kymco Agility S 125 19 15 Kymco New People S 19 15 Honda PCX 125 19 18 Kymco X-Twin CT 125 16 19 Peugeot Pulsion 125 13 20 Scutum Seat Mo 12

Große Roller über 125 Kubik im Februar 2023

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 bringen es die großen Scooter auf ein Zuwachs von 20,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden 1.773 Fahrzeuge dieser Kategorie in Deutschland neu zugelassen, 1.145 davon im Februar.

In Hinblick auf Marktanteile (Januar und Februar 2023) haben Piaggio (46,1 %) und Honda (24,9 %) die Nase vorn. Es folgen BMW (10,8 %), Kymco (4,3 %), Yamaha (2,9 %) und Aprilia (2,7 %).

Für Februar schaut die Rangliste der großen Roller folgendermaßen aus, erneut abgebildet in unserer Bildergalerie (oben in diesem Artikel):

Neuzulassungen große Roller Februar 2023 Rang Modell Neuzulassungen 1 Vespa GTS 300 Super 341 2 Honda Forza 350 100 3 BMW CE 04 51 4 Honda ADV 350 44 4 Honda X-ADV 44 6 Piaggio MP3 500 LT 43 6 Honda SH 150 43 8 BMW C 400 X 42 9 Piaggio Beverly 400 HPE 41 9 Honda SH 350 41 11 Piaggio MP3 300 39 12 BMW C 400 GT 37 13 Suzuki Burgman 400 32 14 Honda Forza 750 30 14 Peugeot Metropolis 400 30 16 Aprilia SR GT 200 28 17 Kymco DT X360 19 18 Yamaha X-Max 300 17 19 Yamaha T-Max 560 16 20 Sym Joymax 15

Fazit

Im Januar schon eine Prognose fürs Jahr abzugeben, ist zu früh. Falls es aber so weitergeht, wie zu Jahresbeginn, dürften sich Roller-Händler auch über dieses Jahr wieder freuen.