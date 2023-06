Technisch bleibt die Piaggio Beverly 400 unverändert. Aus 399 Kubik holt sie 35 PS und 38 Nm. Der große Unterschied zu den kultigen Konzernschwestern Vespa sind die Radgrößen: Vorn steht die Beverly auf 16 Zoll (40,64 cm) hinten auf 14 Zoll (35,56 cm), also 4 und 2 Zoll mehr als bei den Vespas. Der neue Lack Deep Black ist großflächig auf die Karosse, Auspuff und Gepäckträger gesprüht, Akzente in glänzendem Schwarz setzen die Felgen und das Modelllogo auf der Flanke. Die Sitzbank ist komplett schwarz gehalten, selbst die Nähte erzeugen keinen Kontrast. Die neue Beverly 400 in Deep Black ist ab sofort zu bestellen, die Preise starten bei 6.699 Euro, 100 Euro mehr als für die Varianten in Grau, Blau oder Weiß.

Piaggio MP3 300 Deep Black

Ebenfalls bekannte technische Daten trägt die Deep Black-Variante des dreirädrigen Piaggio MP3 300. Der Einzylinder erzeugt aus 278 Kubik 26 Nm und 26 PS. Die besondere Aufhängung der Vorderräder, je in 13 Zoll, erfolgt über eine patentierte Parallelogramm-Konstruktion mit einer elektrohydraulischen Neigesperre. Sie verhindert das Neigen im Stand an der Ampel oder beim Parken. Wie bei der Beverly in Deep Black, setzt Piaggio auf Akzente in Form des Modelllogos auf den Flanken, das matte Schwarz dominiert alle weiteren Komponenten. Die Preise für den Piaggio MP3 300 in Deep Black starten bei 7.399 Euro, ebenfalls 100 Euro mehr als für die Standardfarben Schwarz und Weiß.